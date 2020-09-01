Покупка квартиры для сдачи в аренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:31
А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?
M-A-X
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Додано: Нед 26 лис, 2023 08:12
M-A-X написав:
А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?
План надійний як швейцарський годинник - нахєр нікому ти нічого не здаси за 25 тисяч у вишневому)
cherchiltank
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Додано: Нед 26 лис, 2023 09:38
M-A-X написав:
А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?
Ви в школі учитесь, в 5-му класі?
Frant
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Додано: Нед 26 лис, 2023 09:57
Frant написав: M-A-X написав:
А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?
Ви в школі учитесь, в 5-му класі?
То був невдалий жарт... 😏
Bolt
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Додано: Нед 26 лис, 2023 19:26
Frant написав: M-A-X написав:
А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?
Ви в школі учитесь, в 5-му класі?
Мабуть мамкін інвестор знає секрет безсмертя щоб відбити інвестицію - фактурами надивився)
cherchiltank
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Додано: Вів 23 січ, 2024 18:24
Потрібно вкласти певну суму грошей. Нічого не приходить на думку,ніж купити квартиру в Києві . Скоріше для здачи в оренду. Розумію ,що краще ближче до центру. Який район порадите? (якщо не центр)
mann
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Додано: Вів 23 січ, 2024 18:34
mann написав:
Потрібно вкласти певну суму грошей. Нічого не приходить на думку,ніж купити квартиру в Києві . Скоріше для здачи в оренду. Розумію ,що краще ближче до центру. Який район порадите? (якщо не центр)
https://www.google.com/maps/@50.4646949 ... ?entry=ttu
высотки возле посольства США с окнами в парк (за забором само посольство)
но для аренды лучше 100-400м от любого метро. Тогда арендатор на всё остальное закроет глаза.
vitaliiangel
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