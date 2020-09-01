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Покупка квартиры для сдачи в аренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:31

А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 08:12

  M-A-X написав:А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?

План надійний як швейцарський годинник - нахєр нікому ти нічого не здаси за 25 тисяч у вишневому)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 09:38

  M-A-X написав:А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?

Ви в школі учитесь, в 5-му класі?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 09:57

  Frant написав:
  M-A-X написав:А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?

Ви в школі учитесь, в 5-му класі?

То був невдалий жарт... 😏
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:26

  Frant написав:
  M-A-X написав:А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?

Ви в школі учитесь, в 5-му класі?

Мабуть мамкін інвестор знає секрет безсмертя щоб відбити інвестицію - фактурами надивився)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:24

Потрібно вкласти певну суму грошей. Нічого не приходить на думку,ніж купити квартиру в Києві . Скоріше для здачи в оренду. Розумію ,що краще ближче до центру. Який район порадите? (якщо не центр)
mann
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:34

  mann написав:Потрібно вкласти певну суму грошей. Нічого не приходить на думку,ніж купити квартиру в Києві . Скоріше для здачи в оренду. Розумію ,що краще ближче до центру. Який район порадите? (якщо не центр)

https://www.google.com/maps/@50.4646949 ... ?entry=ttu

высотки возле посольства США с окнами в парк (за забором само посольство)
но для аренды лучше 100-400м от любого метро. Тогда арендатор на всё остальное закроет глаза.
vitaliiangel
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