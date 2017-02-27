Додано: Сер 03 гру, 2025 10:24

Shaman написав: Shaman написав: дива дивні. по звіту бачимо валютних інтервенцій на цьому тижні 963 млн дол. це багато. але по днях ми такої цифри не бачимо. четвер - день подяки, за перші три дні тижня - лише 20 ярдів грн. що, в п'ятницю ще 20? але чому тоді курс 42,25. подивимось далі.



загалом на тижні сходили на 42,5, потім повернулися. в грудні побачимо ще такі гойдалки - але якщо НБУ діє так обережно - то на кінець року більш вірогідно 43, а не 44. подивимось, останні два тижні грудня найцікавіші. минулого року інтервенції в грудні перевищили 5 ярдів дол. та й паливо потроху додають - безготівкової гривні вже знову 800 ярдів. дива дивні. по звіту бачимо валютних інтервенцій на цьому тижнімлн дол. це багато. але по днях ми такої цифри не бачимо. четвер - день подяки, за перші три дні тижня - лишеярдів грн. що, в п'ятницю ще? але чому тоді курс 42,25. подивимось далі.загалом на тижні сходили на 42,5, потім повернулися. в грудні побачимо ще такі гойдалки - але якщо НБУ діє так обережно - то на кінець року більш вірогідно 43, а не 44. подивимось, останні два тижні грудня найцікавіші. минулого року інтервенції в грудні перевищилиярдів дол. та й паливо потроху додають - безготівкової гривні вже зновуярдів.

а от тепер інтервенції знайшлися. в п'ятницю - 286 млн дол, в понеділок 373 млн дол. пре середніх на день - 150 млн дол. питання для знавців - а чи адекватне зростання курсу на 10 коп для таких сум? коли в минулий понеділок інтервенції склали трохи менше 200 млн дол, то курс був вже на 42,5.



складається враження, що працює не алгоритм, а якесь ручне керування курсом, щоб не казав НБУ. з яких припущень - загадка. й зверніть увагу, чомусь в інеті тиша про такий рівень інтервенцій... а от тепер інтервенції знайшлися. в п'ятницю -млн дол, в понеділокмлн дол. пре середніх на день -млн дол. питання для знавців - а чи адекватне зростання курсу на 10 коп для таких сум? коли в минулий понеділок інтервенції склали трохи меншемлн дол, то курс був вже на 42,5.складається враження, що працює не алгоритм, а якесь ручне керування курсом, щоб не казав НБУ. з яких припущень - загадка. й зверніть увагу, чомусь в інеті тиша про такий рівень інтервенцій...

Ніби колись НБУ пояснював, що оскільки левова частка об'ємів на МБ - це сам НБУ, то коливання курсу залежать від від балансу присутності на МБ імпортерів/експортерів, а об'єми - то вже похідне.Відсоткові співвідношення просто видумані для ілюстрації.Припустимо якщо є попит на МБ на 100% який задовольняється на 75% від НБУ, а 25% від експортерів, то в такому випадку курс стабільнийЯкщо є попит на МБ на 100% який задовольняється на 90% від НБУ, а 10% від експортерів, то в такому випадку курс зростає.Якщо є попит на МБ на 100% який задовольняється на 60% від НБУ, а 40% від експортерів, то в такому випадку курс знижується.Тобто об'єми продажу від НБУ можуть бути пропорційні до рівня попиту/пропозиції від імпортерів/експортерів. Нагадаю, що в даний момент Держава Україна виступає як великий імпортер, і НБУ не бажано допускати велику волатильність на МБ, бо у всіх контракти і перерахунок по курсу (якщо це післяоплата).Тому на об'єми МБ саме зараз я би дивився як на похідне. Основне - це наявність резервів та їхню постійне поповнення. Якщо в цьому буде "провисання", то ми миттєво відчуємо це на курсі.Думаю, що майже у всіх вже є консенсус, що при теперішній інфляції та дохідності ОВДП, невелика девальвація не буде злом. Залишилось вирішити питання, як в Україні зробити так, щоб ця девальвація була контрольована, а не панічна.