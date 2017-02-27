|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Вів 02 гру, 2025 14:17
Shaman написав:
дива дивні. по звіту бачимо валютних інтервенцій на цьому тижні 963
млн дол. це багато. але по днях ми такої цифри не бачимо. четвер - день подяки, за перші три дні тижня - лише 20
ярдів грн. що, в п'ятницю ще 20
? але чому тоді курс 42,25. подивимось далі.
загалом на тижні сходили на 42,5, потім повернулися. в грудні побачимо ще такі гойдалки - але якщо НБУ діє так обережно - то на кінець року більш вірогідно 43, а не 44. подивимось, останні два тижні грудня найцікавіші. минулого року інтервенції в грудні перевищили 5
ярдів дол. та й паливо потроху додають - безготівкової гривні вже знову 800
ярдів.
а от тепер інтервенції знайшлися. в п'ятницю - 286
млн дол, в понеділок 373
млн дол. пре середніх на день - 150
млн дол. питання для знавців - а чи адекватне зростання курсу на 10 коп для таких сум? коли в минулий понеділок інтервенції склали трохи менше 200
млн дол, то курс був вже на 42,5.
складається враження, що працює не алгоритм, а якесь ручне керування курсом, щоб не казав НБУ. з яких припущень - загадка. й зверніть увагу, чомусь в інеті тиша про такий рівень інтервенцій...
-
Shaman
-
-
Повідомлень: 10816
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1686 раз.
-
-
Додано: Вів 02 гру, 2025 16:15
Shaman написав:
дива дивні. по звіту бачимо валютних інтервенцій на цьому тижні 963
млн дол. це багато. але по днях ми такої цифри не бачимо. четвер - день подяки, за перші три дні тижня - лише 20
ярдів грн. що, в п'ятницю ще 20
? але чому тоді курс 42,25. подивимось далі.
загалом на тижні сходили на 42,5, потім повернулися. в грудні побачимо ще такі гойдалки - але якщо НБУ діє так обережно - то на кінець року більш вірогідно 43, а не 44. подивимось, останні два тижні грудня найцікавіші. минулого року інтервенції в грудні перевищили 5
ярдів дол. та й паливо потроху додають - безготівкової гривні вже знову 800
ярдів.
а от тепер інтервенції знайшлися. в п'ятницю - 286
млн дол, в понеділок 373
млн дол. пре середніх на день - 150
млн дол. питання для знавців - а чи адекватне зростання курсу на 10 коп для таких сум? коли в минулий понеділок інтервенції склали трохи менше 200
млн дол, то курс був вже на 42,5.
складається враження, що працює не алгоритм, а якесь ручне керування курсом, щоб не казав НБУ. з яких припущень - загадка. й зверніть увагу, чомусь в інеті тиша про такий рівень інтервенцій...
НБУ перейняв тактику маніпуляцій з крипторинку. Зараз таке в тренді.
-
vitaxa2006
-
-
Повідомлень: 302
З нами з: 25.01.18
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
-
-
Додано: Сер 03 гру, 2025 10:24
Shaman написав:
дива дивні. по звіту бачимо валютних інтервенцій на цьому тижні 963
млн дол. це багато. але по днях ми такої цифри не бачимо. четвер - день подяки, за перші три дні тижня - лише 20
ярдів грн. що, в п'ятницю ще 20
? але чому тоді курс 42,25. подивимось далі.
загалом на тижні сходили на 42,5, потім повернулися. в грудні побачимо ще такі гойдалки - але якщо НБУ діє так обережно - то на кінець року більш вірогідно 43, а не 44. подивимось, останні два тижні грудня найцікавіші. минулого року інтервенції в грудні перевищили 5
ярдів дол. та й паливо потроху додають - безготівкової гривні вже знову 800
ярдів.
а от тепер інтервенції знайшлися. в п'ятницю - 286
млн дол, в понеділок 373
млн дол. пре середніх на день - 150
млн дол. питання для знавців - а чи адекватне зростання курсу на 10 коп для таких сум? коли в минулий понеділок інтервенції склали трохи менше 200
млн дол, то курс був вже на 42,5.
складається враження, що працює не алгоритм, а якесь ручне керування курсом, щоб не казав НБУ. з яких припущень - загадка. й зверніть увагу, чомусь в інеті тиша про такий рівень інтервенцій...
Ніби колись НБУ пояснював, що оскільки левова частка об'ємів на МБ - це сам НБУ, то коливання курсу залежать від від балансу присутності на МБ імпортерів/експортерів, а об'єми - то вже похідне.Проілюструю як я це розумію. Я можу помилятись.
Відсоткові співвідношення просто видумані для ілюстрації.
Припустимо якщо є попит на МБ на 100% який задовольняється на 75% від НБУ, а 25% від експортерів, то в такому випадку курс стабільний
Якщо є попит на МБ на 100% який задовольняється на 90% від НБУ, а 10% від експортерів, то в такому випадку курс зростає.
Якщо є попит на МБ на 100% який задовольняється на 60% від НБУ, а 40% від експортерів, то в такому випадку курс знижується.
Тобто об'єми продажу від НБУ можуть бути пропорційні до рівня попиту/пропозиції від імпортерів/експортерів. Нагадаю, що в даний момент Держава Україна виступає як великий імпортер, і НБУ не бажано допускати велику волатильність на МБ, бо у всіх контракти і перерахунок по курсу (якщо це післяоплата).
Тому на об'єми МБ саме зараз я би дивився як на похідне. Основне - це наявність резервів та їхню постійне поповнення. Якщо в цьому буде "провисання", то ми миттєво відчуємо це на курсі.
Думаю, що майже у всіх вже є консенсус, що при теперішній інфляції та дохідності ОВДП, невелика девальвація не буде злом. Залишилось вирішити питання, як в Україні зробити так, щоб ця девальвація була контрольована, а не панічна.
-
Realist
-
-
Повідомлень: 1803
З нами з: 23.01.09
- Подякував: 3124 раз.
- Подякували: 2238 раз.
-
-
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:59
Realist написав:
...
Думаю, що майже у всіх вже є консенсус, що при теперішній інфляції та дохідності ОВДП, невелика девальвація не буде злом. Залишилось вирішити питання, як в Україні зробити так, щоб ця девальвація була контрольована, а не панічна.
консенсус в кого? в експертів чи на форумі? бо в діях НБУ в 2025 році цього не побачив... подивимось по результатам кінця року...
як на мене, щоб девальвація була контрольована, то треба девальвувати, а не тримати курс роками...
а цифри пізніше подивлюсь - є й так інфо
-
Shaman
-
-
Повідомлень: 10816
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1686 раз.
-
-
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:33
Shaman написав:
консенсус в кого? в експертів чи на форумі? бо в діях НБУ в 2025 році цього не побачив... подивимось по результатам кінця року...
НБУ не міг собі дозволити девальвацію у 25 році через високу інфляцію та очікування населення.
Зараз інфляція ніби дозволяє трішки відпустити курс, але ж очікування, та ще й взимку перед новим роком та ще й в Україні та ще й в такий час - це дуже неконтрольована змінна.
Плюс весною якщо не погодять достатню кількість коштів невелика девальвація вже не дасть результату. Потрібно буде переходити на новий, суттєво вищий рівень. То для чого зараз "збуджувати" населення?
Shaman написав:
як на мене, щоб девальвація була контрольована, то треба девальвувати, а не тримати курс роками...
Так, почати цей процес - це раз плюнути. А ви думали як його потім зупинити?
-
Realist
-
-
Повідомлень: 1803
З нами з: 23.01.09
- Подякував: 3124 раз.
- Подякували: 2238 раз.
-
-
Додано: Сер 03 гру, 2025 17:16
Shaman написав:
42,25 й поки більше не рухаються.
хоча коли було 42,5 24 листопада був сплеск інтервенцій більше 200 млн дол, а 25 та 26 листопада - 130-140 млн дол
пробули подолати 42,3, але відкатились на 42,27.
розминаються перед груднем?
сьогодні 01 грудня знову почали тяжкий шлях догори - плюс 10 коп до 42,37
шлях несподівано припинився
2 грудня припали до 42,33, а сьогодні взагалі впали до 42,15
. до того, в ринковий час припали до 42,25, а 10 коп додали в неринковий час.
хоча обсяги інтервенцій 2 грудня були не такі вже й малі - близько 160
млн дол
не хоче НБУ підтверджувати мої прогнози
-
Shaman
-
-
Повідомлень: 10816
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1686 раз.
-
-
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:01
Shaman написав:
хоча обсяги інтервенцій 2 грудня були не такі вже й малі - близько 160 млн дол
Вы упорно не хотите учитывать, что очень существенная доля платежного баланса - это валюта, поступающая непосредственно на счета государства. Продажа этой валюты на МБ - это способ запустить эту валюту в оборот. Т.о. интервенции из средства регулирования рынка превратились в обычную продажу. Да, НБУ - доминирующий участник рынка, но он теперь в большей мере обычный продавец, чем регулятор.
При внешнем финансировании и двойном бюджете вся экономика работает совершенно не так, как в режиме самообеспечения. Пора отказываться от стереотипов.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
Повідомлень: 9149
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6505 раз.
- Подякували: 21698 раз.
-
-
Додано: Чет 04 гру, 2025 00:59
Коллега Сибарит, Вы говорите о невозможном. он не может отказаться от стереотипов, потому что он из них создан.
Все его разговоры на этой ветке последние полгода- оттого, что товарищ на все гривны накупил правильной) валюты, а она никак не дорожает))
-
Навуходоносор
-
-
Повідомлень: 2641
З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1022 раз.
-
-
Додано: Чет 04 гру, 2025 09:51
Навуходоносор написав:
Коллега Сибарит, Вы говорите о невозможном. он не может отказаться от стереотипов, потому что он из них создан.
Все его разговоры на этой ветке последние полгода- оттого, что товарищ на все гривны накупил правильной) валюты, а она никак не дорожает))
як ви примітивно думаєте. все зводите, хто яку валюту купив. такі речі, як торговий баланс, або прибитий цвяхами курс при такому дефіциті бюджету й при такій інфляції - це до уваги не береться. а потім як в 2014-15 рр - "а кто єто сделал?"
тому я спираюсь на цифри - а ті, хто ці цифри навіть не дивиться - каже про стереотипи
-
Shaman
-
-
Повідомлень: 10816
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1686 раз.
-
-
Додано: Чет 04 гру, 2025 12:41
Сибарит написав:
хоча обсяги інтервенцій 2 грудня були не такі вже й малі - близько 160 млн дол
Вы упорно не хотите учитывать, что очень существенная доля платежного баланса - это валюта, поступающая непосредственно на счета государства. Продажа этой валюты на МБ - это способ запустить эту валюту в оборот. Т.о. интервенции из средства регулирования рынка превратились в обычную продажу. Да, НБУ - доминирующий участник рынка, но он теперь в большей мере обычный продавец, чем регулятор.
При внешнем финансировании и двойном бюджете вся экономика работает совершенно не так, как в режиме самообеспечения. Пора отказываться от стереотипов.
давайте обережно використовувати слово стереотип, щоб не вийти на самого себе
по-перше, звідки ви знаєте, що я враховую, що ні?
друге й головне - як циркулює валютна допомога, ми вже обговорювали давно. але висновки ви робите некоректні, як на мене. що означає "запустить валюту в оборот?". бюджет одразу отримує гривню за цю допомогу, а валюта переходить на баланс НБУ. НБУ НЕ МАЄ потреби продавати всю допомогу, він продає лише те, чого не вистачає на міжбанку. якщо міжбанк буде балансуватися сам НБУ взагалі може не продавати, але бюджет допомогу все одно використає.
тому НБУ залишається регулятором - й він рухає курс в ту сторону, куди вважає за потрібне. тобто курс керований, й далеко не за умовами вільного ринку, як декларує НБУ . я б сказав, НБУ імітує вільний рух валюти
й якщо економіка працює не так - то як вона працює? бо загальні фрази не пояснюють конкретні явища.
-
Shaman
-
-
Повідомлень: 10816
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1686 раз.
-
-
