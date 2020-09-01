Рентабельність оренди в К. - ніяка.
Буде ще гірше.
Крім того, на "вторинці" навєс житла, і він все більше. Значить, ціни посунуться вниз
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:53
Додано: Вів 06 лют, 2024 11:10
Re: Покупка квартиры для сдачи в аренду
а кредиты по программе 7% для всех, это типа не для всех? Там как-то разыгрываются эти места по какому-то принципу?
Додано: Вів 06 лют, 2024 11:43
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