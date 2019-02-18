Банк для частых пополнений третьими лицами

Как с этим делом сейчас?
Особенно банки Монобанки?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 січ, 2024 16:36
Наверно НБУ прочитал тему и подарочек выпустил
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Наверно о таком лучше не говорить.
Я думал, это банки самодуры, а оно все иначе.
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