Відповідне рішення закріплене наказом МЕРТ №570 від 14 квітня 2017 року.
Дивися повний текст У МЕРТ хочуть зробити із Затоки туристичну Мекку.
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Додано: Пон 22 тра, 2017 21:55
У МЕРТ хочуть зробити із Затоки туристичну Мекку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МЕРТ хочуть зробити із Затоки туристичну Мекку.
Додано: Пон 22 тра, 2017 21:55
Для начала дороги в Затоку сделайте и не только на Одессу, но и в сторону Монаши через Белгород-Днестровский, которая ведет к Молдавии и к югу Украины в т.ч. и через Арциз и через Татарбунары. А пока, туда только москали на танках могут доехать.
Додано: Чет 08 бер, 2018 21:50
Re: У МЕРТ хочуть зробити із Затоки туристичну Мекку
По поводу дорог - в точку. В Вилково поехать - можно ходовую оставить.
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:34
Mandrake когда последний раз ездили ?
Там уже и дорогу на Килию сделали ,хуже которой только Вилково-Килия-Измаил
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