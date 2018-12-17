RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Туризм - подорожі
Україною та світом
/
У МЕРТ хочуть зробити із
Затоки туристичну Мекку

У МЕРТ хочуть зробити із Затоки туристичну Мекку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Пон 22 тра, 2017 21:55

У МЕРТ хочуть зробити із Затоки туристичну Мекку

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення закріплене наказом МЕРТ №570 від 14 квітня 2017 року.

Дивися повний текст У МЕРТ хочуть зробити із Затоки туристичну Мекку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86244
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 тра, 2017 21:55

Для начала дороги в Затоку сделайте и не только на Одессу, но и в сторону Монаши через Белгород-Днестровский, которая ведет к Молдавии и к югу Украины в т.ч. и через Арциз и через Татарбунары. А пока, туда только москали на танках могут доехать.
Mediantos
 
Повідомлень: 83
З нами з: 17.03.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2017 09:39

Короче, передел собственности.
ykrkozak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 09.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:50

Re: У МЕРТ хочуть зробити із Затоки туристичну Мекку

По поводу дорог - в точку. В Вилково поехать - можно ходовую оставить.
Mandrake
 
Повідомлень: 11
З нами з: 24.02.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:34

Mandrake когда последний раз ездили ?
Там уже и дорогу на Килию сделали ,хуже которой только Вилково-Килия-Измаил
nosmoking_nodrugs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 26.10.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.