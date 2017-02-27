На тижні НБУ неочікувано змінив курсову конструкцію.На фоні падаючого євро проти долару на світовому ринку відбулось, о чудо… чи не вперше за довгий період часу Регулятор тримав долар та коректував євро. До цього, більш ймовірним було б очікувати зростання долара й послаблення євро, ну або значне зростання долару й стабільність євро.Тобто, 45 грн за долар зараз це чуттєвий для регулятора рівень (а може влади), в результаті чого, не зважаючи чи не на рекордні рівні дефіциту міжбанку, НБУ його відстоює. Зрозуміло що це тимчасово. Можливо це пов’язано з рішенням по ставці НБУ й небажанням на прес-конференції отримувати неприємні додаткові питання. Але, більш ймовірно, що це більш широка позиція влади.Більш того, в світі євро стрімко втрачає свої позиції долару. На тижні євро вже коштує менше 1,15 доларів, хоча ще місяць тому, на початку травня за євро давали 1,18 долара. Це пов’язано з позицією Центробанка США, й новими очікуваннями фінансових ринків, які майже впевнені в посиленні монетарної політики американського регулятора, що підвищує привабливість долару. Він й показав зростання до всіх груп валют, криптовалют та коштовних металів. Й мав би зрости й до гривні, але не цього разу.Як би там не було, маємо курсову стабілізацію гривні. Ну чим не курсова невизначеність…Офіційний курс долару зріс на 0,2% до 44.90 грн, готівковий на 0,1% до 45,125 грн. Але не історичні максимуми минулого тижня, так й не було перевищені.Офіційний курс євро впав на 0,8% до 51,46 грн, готівковий євро знизився на 0,6% до 51,97 грн.Примітка: дані по попиту-пропозиції за 15-18 червня, валютні інтервенції за повний тиждень.Активність міжбанку зросла. Головним чином за рахунок покупців валюти, в той час як продавці все більш становляться пасивними.Тут дуже важливо відмітити, що можливо викривлення статистики. По-перше, доступна статистика лише за понеділок-четвер. По-друге, через вихідний в США в п’ятницю, в результаті чого торгівельна активність українського валютного ринку взлетіла в четвер, й була низька у п’ятницю. Так от п’ятничних даних ще немає, й це завищує загальні показники.Середньодобова купівля валюти зросла на 6% - 420М дол. А от середньодобова пропозиції валюти впала майже на 6% до 208М дол.Середньодобовий дефіцит додав ще 20% й сягнув рекордних 211М дол (в порівнянні з 176 тижнем раніше). Це абсолютний рекорд. Й навіть якщо змоделювати падіння аквтиності в п’ятницю, все одно показник буде близький до історичних максимумів, або цим максимумом.Населення активізувалось як в покупці так й продажу. Всі коливання курсу, зростання долару стимулюють українців. Можу допустити, що також на фоні падіння євро до долару, були активні конвертаційні операції переходу з євро на долар. При цьому фактор вихідного в США не вливав на готівковий ринок.Покупці наростили купівлю на 10% до середньодобових 101 млн дол в день. Це дійсно дуже багато – як чверть міжбанку.Середньодобова пропозиція валюти зросла на 9% до 74,5М дол.Середньодобовий дефіцит зростає вже 6 тижнів поспіль. Цього разу він додав 17% сягнувши 26,3М дол.Сумарний дефіцит міжбанку та готівкового ринку сягнув історично рекордних 237М дол, що на 20% більше ніж тиждень тому.Для того щоб покрити увесь цей дефіцит, а також ще навалити зверху щоб забезпечити позаміжбанківські операції, НБУ наростив валютні інтервенції до 3го за історію об’єму – 1,39 млрд дол.Таким чином, середньодобові інтервенції НБУ зросли на 21% до 279,2 млн дол.- США та Іран підписали Меморандум про взаєморозуміння, що дозволяє розблокувати Ормузьку протоку. --- Дуже багато питань до документу, протока відкривається, ціни на нафту впали нижче 80дол, а на мінімум тижня був на 76,5 дол за барель.- 17 червня – ФРС США прийняв рішення не змінювати облікову ставку – 3,75%. Це було очікувано. Головне було зрозуміти яку позицію займе новий голова Центробанку Кєвін Уорш, чи буде він протистояти Трампу, яку політику буде проводити. Отримали! ФРС займає жорстку позицію, бачить інфляційні ризики, й не буде розкривати ринку свої позиції про майбутні рішення. В результаті чого ринок закладає майже невідворотню ймовірність підвищення ставки у грудні, й навіть зростання ймовірності підвищення ставки в вересні. Ці настрої відправили долар в багатомісячні максимуми проти світових валют, криптовалют та долару. Фондові ринки, акції та облігації показали сильне зниження- 18 червня – НБУ вирішив залишити облікову ставку 15% без змін, як й очікувалось. Головне заяви НБУ, в яких регулятор описав всі ризики, й доволі оптимістично окреслив очікування по майбутнім надходженням й навіть дав натяк на роботу з сценарієм завершення війни.- Уряд анонсував бюджетну декларацію (посилання). Уряд розглядає два базових сценарії – завершення війни в цьому році, та продовження війни в 2027 році. До цифр авжеж є питання, але це модельні висновки та оцінки. Серед прогнозів Мінекономіки відокремлю:--Середній курс на 2026 рік 44,4, та на кінець року 45,8 грн за долар. На 2027 рік середній курс долару - 47,1, а на кінець року 48,3 грн.--Прогноз ВВП на 2026 рік +1,6%, на 2027 рік +4,6%--Прогноз інфляції на 2026 рік 9,2%, на 2027 рік – 8,9%.--Зростання мінімальних зарплат буде мінімально випереджати інфляцію.- Кінець тижня - податковий період, коли буде зростати пропозиція валюти. Це особливо важливо після притримування валюти продавцями останніми тижнями.- Трамп – Іран - Ормуз, що впливає на ціни нафти, й міняє диспозиції по євро й долару.- ЄС має проклюнутись з фінансуванням, принаймні й Уряд и НБУ очікують на надходження до кінця червня.- Нацбанк показав, що готовий тримати рівень 45 грн за долар. Але, на фоні глобального його (долару) здорожчення це буде дорогим задоволенням. Зростаючий внутрішній дефіцит валюти тисне на регулятора. Якщо ситуація не зміниться, й продавці не активізуються на фоні податкового періоду, то варіантів буде не так багато, як здати позначку 45 .- Отже зараз потрібно зрозуміти, по-перше, як буде себе вести НБУ, по-друге, як буде себе вести долар й євро на світовому ринку. Євро буде залежати від ситуації з нафтою, де чи не кожного дня змінюються статус відкриття Ормузу. Відкрита протока й зниження цін нафти стримує корекцію євро, й навпаки – зростання цін нафти штовхає євро вниз. В свою чергу, здається, що через важливість євро для української економіки, НБУ не допустить його корекцію нижче за 51.- В базовому сценарії офіційний долар очікую на 44,65-45,10 грн, готівковий долар 44,75-45,25 грн. Євро офіційний 51-52, готівковий 51,5-52,5 грн.- НБУ тримає правило конструктивної невизначеності. Щоб ніхто не здогадався куди піде курс в короткостроковій перспективі. Тим не менше, загальний девальваційний тренд показує на потенціал руху долару до 46-47 грн на 4й квартал.