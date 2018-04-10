Повідомила генеральний директор СК "Раритет" Тетяна Бутківська під час "круглого столу" в Київській міськраді.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців добровільно застраховані.
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Суб 27 тра, 2017 22:22
Стало відомо, скільки українців добровільно застраховані
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців добровільно застраховані.
Додано: Нед 28 тра, 2017 02:06
p_a_l 100% Хотел застраховать всю семью, сестра медик сказала, что доктора ложили на эту страховку. Без бабла они лечить не будут, и до фени им наши налоги и их зарплата. Это бизнес докторов в государственной клинике с гос зарплатой на наши деньги, гос. оборудование и бесплатный младший персонал.
Додано: Вів 01 сер, 2017 21:20
romiks2009 Как по мне страхование это хорошо...
У жены страховка от фирмы, она оченьдовольна
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:47
Re: Стало відомо, скільки українців добровільно застраховані
Подниму темку. Кто где пробовал страховаться по ДМС и каковы результаты-впечатления?
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