РВС Банк - неплатоспроможний
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:53
А кто подскажет? Я сейчас не в Украине, как проверить наличие себя в реестрах на выплаты? У меня были вклады в валюте. И какой курс был взят за основу перевода в гривну - евро - доллар? Какие есть варианты равития событий? Если допустим банк кому то передадут, то видимо надо будет переписывать договора, или?
-
Повідомлень: 979
З нами з: 03.06.06
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 51 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 13:33
sinowi написав:
А кто подскажет? Я сейчас не в Украине, как проверить наличие себя в реестрах на выплаты? У меня были вклады в валюте. И какой курс был взят за основу перевода в гривну - евро - доллар? Какие есть варианты равития событий? Если допустим банк кому то передадут, то видимо надо будет переписывать договора, или
?
Ничего переписывать не надо будет. Просто, обязательство по договору возьмет на себя принимающий банк и выплатит все согласно договору. Проверено.
Повідомлень: 623
З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 35 раз.
1
Додано: Пон 08 гру, 2025 13:50
nord
а если я захочу оставить в новом банке все вклады пока старый договор в силе до даты его окончания, --на каких условиях это делается? --на условиях РВС банка или на условиях нового банка? И как поступить, если я не буду согласен с суммой выплаты? К кому тогда обращаться?
Повідомлень: 979
З нами з: 03.06.06
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 51 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:43
sinowi написав:
А кто подскажет? Я сейчас не в Украине, как проверить наличие себя в реестрах на выплаты? У меня были вклады в валюте. И какой курс был взят за основу перевода в гривну - евро - доллар? Какие есть варианты равития событий? Если допустим банк кому то передадут, то видимо надо будет переписывать договора, или?
Курс НБУ на день объявления банка неплатоспроможным, т.е. на 4 ноября. А проверить можно в двух местах: в Дии есть раздел "выплаты по банкам", и в Приват24 заходим в общение с оператором, но там можно без оператора, просто набрать в чате "ФГВФО" и оно само выдаст следующие действия по проверке.
Повідомлень: 48
З нами з: 16.01.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 15:00
Вкладник-21
я уже пробовал в ,,ДII,, ответ ДII - меня нет ни в каких списках. Возможно оттого, что срок действия договоров еще не истек. возможно что то дрзугое - не знаю. У меня сохраняются все договора и квитанции.
Повідомлень: 979
З нами з: 03.06.06
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 51 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 15:43
sinowi написав:Вкладник-21
я уже пробовал в ,,ДII,, ответ ДII - меня нет ни в каких списках. Возможно оттого, что срок действия договоров еще не истек. возможно что то дрзугое - не знаю. У меня сохраняются все договора и квитанции.
Раз договор еще не закончился, то в списках и не должно быть. Проверьте еще в Приват24, в чате.
Повідомлень: 48
З нами з: 16.01.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
