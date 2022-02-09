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Новый вид мошенничества
в аэропортах

Новый вид мошенничества в аэропортах
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2017 11:14

Новый вид мошенничества в аэропортах

Суть в том, что недобросовестные сотрудники аэропорта подбрасывают в багаж иностранцев крошечную пулю. Потом они ее «обнаруживают» и начинают вымогать у незадачливых жертв деньги. Туристы обычно платят, чтобы избежать хлопот и успеть на свой рейс.

Недавно выяснилось, что курирует этот вид мошенничества серьезный местный преступный синдикат. Так что доказать что-либо в этом случае у вас вряд ли получится.

Пассажиры стыковочных рейсов — в особой группе риска. На них мошенники нацелены в первую очередь: люди устали от длительных перелетов, а служба безопасности аэропорта проверяет их багаж в отсутствие самих туристов.

Как же они выбирают своих жертв?

Мошенники в аэропорту пользуются услугами «сыщиков», которые следят за потенциальными жертвами, находят их чемодан и подбрасывают туда пулю, когда те ничего не видят. Как правило, после того, как они находят жертву, «операция» у них занимает не больше пары секунд.

А потом, когда ваш чемодан проходит через рентгеновские лучи, у вас находят пулю. Начинается кошмар. А когда все заканчивается взяткой, оператор рентгеновской стойки и «сыщик» делят между собой доходы в соотношении 60% на 40%. Каждый день они зарабатывают сотни долларов.

«Сотрудники службы досмотра багажа имеют небольшие зарплаты. Но при этом у них есть большие дома, дорогие автомобили, а их дети ходят в частные школы. Некоторые из них ездят зарубеж и имеют молоденьких жен», — рассказывает источник.

Большинству из вас, наверно, интересно, почему сотрудники аэропорта не проводят собственное расследование по этому вопросу. И почему они вообще ничего не делают для того, чтобы раскрыть эту схему.

Но объяснения нет. Пресс-секретарь ведомства гражданской авиации Филиппин Эрик Аполонио лишь посоветовал пассажирам никогда не упускать из виду свой багаж, запирать его на все замки и молнии.

Как подобного избежать?
Обматывайте свои чемоданы и сумки пленкой.

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ТупУм
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Критикан
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2017 12:12

Re: Новый вид мошенничества в аэропортах

  ТупУм написав:А потом, когда ваш чемодан проходит через рентгеновские лучи, у вас находят пулю. Начинается кошмар.


Скажите, почему начинается кошмар? Разве пули (именно пули, которые крохотные; а не гильзы/патроны) запрещено провозить в самолёте? По-моему, не запрещено.
dima1976
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2017 20:06

Непонятно, где такие подставы происходят. Сначала подумала в стране, но смутила указанная фамилия начальника.
alena_sokolovaaaaa
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:01

У когось із форумчан були такі ситуації?
Vidviduvach
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 18:27

Re: Новый вид мошенничества в аэропортах

Действительно, это преступление перевозить пулю? Как по мне то же самое что баклажка воды. Ну забрали после просветки багажи и все дела )))
zews
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:09

Это случайно

Не реклама обмотки чемоданов пленкой в наших аэропортах?
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 16:31

Садить в тюрьму таких людей!
Finnik
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 16:45

статья уровня тех, кто защищает фольгой голову от 5g!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 11:52

  Slon_Nosov написав:статья уровня тех, кто защищает фольгой голову от 5g!

Тоже показалось какой-то шуткой. Пуля? Что пуля? Если нет с чего ее выпускать. Так в багаже много чего может быть из вещей, которыми потенциально можно причинить вред. Поэтому, их в багаж и сдают, а не в ручную поклажу кладут.
GenaDoll
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:39

Re: Новый вид мошенничества в аэропортах

в аэропортах каких стран такое было?
irishasanina312
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