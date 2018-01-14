Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 11 січ, 2018 09:51
"А-банк" проводит акцию для владельцев неактивных кредитных карт, т.е. карт, которыми не пользовались долгое время. Некоторым форумчанам поступили индивидуальные предложения.
Об этом на ветке банка сообщили форумчане IMPRINTER
и guntherhouse777
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4261980#p4261980
Интересно, что условий этой акции нигде нет, форумчане обмениваются информацией, услышанной от работников отделений банка.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 17:25
С 10 января 2018 года клиенты "Ощадбанка" могут оплачивать любые счета, в т.ч. за жилищно-коммунальные услуги, в WEB- и mobile-банкинге «Ощад 24/7» без комиссий.
Об этом сообщил форумчанин asp
со ссылкой на сообщение пресс-службы "Ощадбанка":https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4262508#p4262508
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:41
100% акций украинского "Сбербанка" приобретет Валерий Хорошковский.
Об этом, со ссылкой на свои источники в банке, сообщил форумчанин Фантом
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4261034#p4261034
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:51
В четверг, 11 января, Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перенос рабочих дней в 2018 году.
Об этом говорится в статье, размещенной на портале Finance.ua:https://news.finance.ua/ru/news/-/41825 ... ochih-dnej
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:46
С 19 января "Альфа-банк" будет удерживать комиссию в размере 1% при снятии с текущего счета, даже если это будет выплата депозита и процентов по нему, возвращенных на текущий счет.
Эту информацию подтвердил официальный представитель банка на форуме:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4263958#p4263958
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Додано: Нед 14 січ, 2018 08:15
"Непроверенная" информация о том, что "А-банк" с понедельника понижает процентные ставки по депозитам в гривне, поступила от форумчанина Алексей77
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4264794#p4264794
Так это или нет, но все желающие могут "застолбить" старые ставки, открыв сегодня депозиты через интернет-банк А-24. Пополнение - пока без ограничений.
Чуть ниже форумчанин novichok
подтвердил информацию от Алексей77:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4265075#p4265075
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Додано: Пон 15 січ, 2018 10:34
Сеть автозаправок WOG начала продажу бензина за биткойны (BTC) и Bitcoin Cash (BCH).
Об этом сообщил форумчанин killerbean
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4264818#p4264818
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Додано: Пон 15 січ, 2018 13:23
Подскажите, кто в теме - в каких банках есть терминалы, которые принимают не по одной купюре для пополнения карты, а пачкой?
С таким вопросом к форумчанам обратился la9
.
Форумчанин clientage
подробно перечислил все банки, у которых есть терминалы и кеш-ин банкоматы с функцией приема денег пачкой:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4264339#p4264339
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Додано: Пон 15 січ, 2018 13:43
В сентябре 2017 года Национальный банк опубликовал Постановление, которое привело к существенному ужесточению финансового мониторинга операций, проводимых физическими лицами через отделения банка.
Эта тема безусловно интересует банковских клиентов, ее периодически подымали то в одной, то в другой ветке.
И вот форумчанин Scholar
решил вывести обсуждение на форуме в отдельную ветку, которую так и назвал:Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Считаю, что ей стоит уделить внимание!
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Додано: Пон 15 січ, 2018 13:57
Историю о том, как работники "Ощадбанка" вынудили клиента подключить абсолютно ненужные ему платные услуги, рассказал форумчанин Obval_Defoltovich
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4265740#p4265740
Что делать в этом случае, ему (и всем остальным форумчанам) подсказал форумчанин ramaz
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4265752#p4265752
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