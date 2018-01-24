Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:42

Как получить повышенный % по депозиту в "Укргазбанке"

Об условиях интересной акции для тех, кто захочет открыть депозит в "Укргазбанке", рассказал форумчанин lel:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4274133#p4274133

Как видим, таким образом можно увеличить процентную ставку по депозиту даже на 3% годовых!
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