Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:47

Нова ера девелопменту, або Як війна змінює підходи до житлового будівництва
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 07:18

Чому центральні банки світу запроваджують цифрові валюти та навіщо це Україні
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:51

Колеги з Мінфіну до Дня Незалежності України запровадили акцію та з 25.08.2023 по 31.08.2023 збільшили розмір бонусу по таких банках: sportbank, Піреус Банк, Кліринговий Дім, Кредитвест Банк.

Тож до кінця серпня можна отримати до +2% річних бонусу, оформивши онлайн заявку на Мінфіні та виконавши умови програми

Долучайтесь до учасників програми і встигніть заробити на депозитах більше!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:59

Вашій увазі продовження рубрики "Сам собі інвестор" від Академії Мінфін та Мінфіну.

В новому випуску мова іде про IPO та які можливості воно відкриває.

Послухати можна тут:
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:43

Вашій увазі продовження рубрики "Сам собі інвестор" від Академії Мінфін та Мінфіну.

Що таке пасивні інвестиції
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Що таке стагфляція?
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Щоб не пропустити майбутні випуски та вчитись інвестувати, долучайтесь до Академії Мінфін : https://t.me/academy_minfin_bot
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:54

Шановні форумчани, рубрика: "Сам собі інвестор" від Академії Мінфін продовжується

Що таке ETF?

Детальніше слухайте у новому подкасті:
🔊Apple Podcasts
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Ірина_
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