Дзвонили з банку.
Після моєї відмови від кредиту готівкою/картки Блу запропонували підвищити кредлім по Окарті з 112 до 162.
Переглянувши кредісторію підвищили до 150.
Шахраї!
Додано: Пон 09 чер, 2025 14:22
Додано: Суб 21 чер, 2025 11:11
Re: О.Bank
коли цю шляпу
Додано: Суб 21 чер, 2025 20:31
Закрив останню кредитку тут (O.Card), не бачу ніякого сенсу у ній. Взагалі банк став абсолютно нецікавим. Відкривав ще у ті часи, коли давали кешбек за інтернет-оплати. Давно це було...
Додано: Суб 21 чер, 2025 21:47
Re: О.Bank
Закрив кредитку, написав заяву на ім'я голови правління щоб виключили номер з усіх баз і рекламних розсилок - щастя!!!. Майже два місяця- ні одного дзвінка з пропозицією кредита готівкою. Тільки з цієї причини потрібно закривати.
Додано: Суб 21 чер, 2025 21:49
Додано: Суб 05 лип, 2025 21:09
Безкоштовний вихід на інший банк лише сторонньою тягнучкою з Виплатної картки?
Якщо так - як Виплатну відкрити? Бо аппка чомусь не пропонує (може тому, що є Платіжна картка)
Додано: Суб 05 лип, 2025 21:24
Re: О.Bank
Виплатна відкривається до депошки.
Додано: Нед 06 лип, 2025 01:04
Додано: Нед 31 сер, 2025 12:31
Re: О.Bank
У відділенні Індустріала можна закрити рахунки цього Обанка?
Додано: Нед 31 сер, 2025 13:02
