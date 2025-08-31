Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2931293229332934 Додано: Нед 31 сер, 2025 13:39 flyman На його місці міг би бути ти) Причому в тебе навіть більше досвіду в різного роду кавалірках The_Rebel

+++ +++ flyman

- зараз орієнтовна ціна будинка 500 000 доларів. - купівля 2-о поверхового будинка побудови- зараз орієнтовна ціна будинка

Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок подешевшав. Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок

не заважай акурту думкою багатіти, а то він ще відкриє не Америку а "вартість грошей в часі" не заважай акурту думкою багатіти, а то він ще відкриє не Америку а "вартість грошей в часі"

Сиділо б там в нарівпідвалю ябу і та не хрюкало без діла.

Ти пану akurt’y не тільки ніколи не заважав, а навпаки, веселиш своєю дурістю та похибками так, що модна кинути дивитися серіали на Netflix.

Продаю ідею безкоштовно: назавжди забудь такі 5 букв: «a”, “k”, “u”, “r”, “t”.

а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати 10_000, або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця) а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати 10_000, або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця) Дюрі-бачі

