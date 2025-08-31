|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 31 сер, 2025 13:39
flyman На його місці міг би бути ти) Причому в тебе навіть більше досвіду в різного роду кавалірках
The_Rebel
Повідомлень: 782
З нами з: 01.06.19
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 198 раз.
Додано: Нед 31 сер, 2025 13:39
The_Rebel написав:
На його місці міг би бути ти) Причому в тебе навіть більше досвіду в різного роду кавалірках
+++
flyman
Повідомлень: 40614
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2854 раз.
Додано: Нед 31 сер, 2025 14:24
flyman написав: BIGor написав: akurt написав:
- купівля 2-о поверхового будинка побудови 1991 року - за приблизно 250 000 доларів
- зараз орієнтовна ціна будинка 500 000 доларів.
Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок подешевшав
не заважай акурту думкою багатіти, а то він ще відкриє не Америку а "вартість грошей в часі"
Сиділо б там в нарівпідвалю ябу і та не хрюкало без діла.
Ти пану akurt’y не тільки ніколи не заважав, а навпаки, веселиш своєю дурістю та похибками так, що модна кинути дивитися серіали на Netflix.
Продаю ідею безкоштовно: назавжди забудь такі 5 букв: «a”, “k”, “u”, “r”, “t”.
Cпробуй; побачиш результат.
akurt
Повідомлень: 11224
З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4015 раз.
- Подякували: 1463 раз.
Профіль
Додано: Нед 31 сер, 2025 14:28
The_Rebel написав:
Одна блогерка розказала, що коли жила в оренді платила 3500 дол, але будинок був з тренажерним залом, басейном і іншими плюшками, що вже включені у вартість. В т.ч. ремонт обладнання, сантехніки і тп. А взяла іпотеку, то треба платити 4000 дол., притому житло набагато гіршої якості, старе і менше, без джиму і басейна. Плюс там все ламається, потрібно самій замінювати/ремонтувати... А ще додається податок на житло, страховки і тп. Це ЛА. То виходить під 5000. Тобто переплата 1500, житло набагато гірше, щоб через 30 років ця контура була в її власності? Це її думки. Зараз продає і планує повертатись в оренду з басей
а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати 10_000, або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця)
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5606
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 892 раз.
- Подякували: 639 раз.
