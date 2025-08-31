RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2931293229332934
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 13:39

flyman На його місці міг би бути ти) Причому в тебе навіть більше досвіду в різного роду кавалірках
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 782
З нами з: 01.06.19
Подякував: 98 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 13:39

  The_Rebel написав:flyman На його місці міг би бути ти) Причому в тебе навіть більше досвіду в різного роду кавалірках

+++
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40614
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 14:24

  flyman написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:- купівля 2-о поверхового будинка побудови 1991 року - за приблизно 250 000 доларів;
- зараз орієнтовна ціна будинка 500 000 доларів.

Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок подешевшав.

не заважай акурту думкою багатіти, а то він ще відкриє не Америку а "вартість грошей в часі"

Сиділо б там в нарівпідвалю ябу і та не хрюкало без діла.
Ти пану akurt’y не тільки ніколи не заважав, а навпаки, веселиш своєю дурістю та похибками так, що модна кинути дивитися серіали на Netflix.
Продаю ідею безкоштовно: назавжди забудь такі 5 букв: «a”, “k”, “u”, “r”, “t”.
Cпробуй; побачиш результат.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11224
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4015 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 14:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  The_Rebel написав:Одна блогерка розказала, що коли жила в оренді платила 3500 дол, але будинок був з тренажерним залом, басейном і іншими плюшками, що вже включені у вартість. В т.ч. ремонт обладнання, сантехніки і тп. А взяла іпотеку, то треба платити 4000 дол., притому житло набагато гіршої якості, старе і менше, без джиму і басейна. Плюс там все ламається, потрібно самій замінювати/ремонтувати... А ще додається податок на житло, страховки і тп. Це ЛА. То виходить під 5000. Тобто переплата 1500, житло набагато гірше, щоб через 30 років ця контура була в її власності? Це її думки. Зараз продає і планує повертатись в оренду з басей

а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати 10_000, або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця)
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5606
З нами з: 29.07.22
Подякував: 892 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2931293229332934
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Freza, Дюрі-бачі і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1260)
31.08.2025 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.