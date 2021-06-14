Керівники реабілітаційних центрів для учасників АТО накрали

ВІДПОЧИНОК І РЕАБІЛІТАЦІЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ В КАРПАТАХЗапрошуємо захисників України на безкоштовний відпочинок в горах. Іноді, щоб перезавантажитись і знайти в собі сили продовжувати боротьбу, потрібна допомога природи. Дистанціювавшись від тривог і метушні серед спокою гір, можна знайти в собі ресурс щоб рухатись далі. Ми готові підставити плече і допомогти вам відновитись за допомогою природи Карпат.Наш заїзд триває п’ять днів. Під час нього ми будемо виходити в гори, тісно спілкуватись з природою, зосереджуватись на приємних відчуттях і шукати в собі сили. Всю програму будуть супроводжувати психологи, але це не буде робота в кабінеті. В програмі будемо застосовувати методи арт-терапії, природотерапії, тілесні практики і помірні фізичні навантаження. Кожен з учасників за бажання зможе скористатись можливістю індивідуальної безоплатної консультації з психологом.Один або декілька днів ми присвятимо тривалим мандрівкам в гори – якщо ви маєте побажання щодо вершин чи маршрутів, які хочете відвідати, залиште їх в спеціальному розділі при реєстрації. Також програма заїзду буде наповнена легкими прогулянками на природі, практиками йоги, приємним спілкуванням в групі, смачними стравами, місцевими традиціями та ремеслами. Ми поділимось з вами інструментами для відновлення та підкажемо, як використати їх, щоб відпочити і повернутись в стрій. В наш час такі практики необхідні кожному, а особливо вам – тим, хто торкається війни щодня.На кого розрахована програма?На військовослужбовців або добровольців, які перебувають у відпустці, на ротації, на лікуванні, або демобілізовані.Участь в програмі для захисників повністю безкоштовна. Ми забезпечуємо проживання в будиночку зі зручностями, смачне харчування, відпочинкову та реабілітаційну програму, усі необхідні трансфери, супровід гідів та в разі потреби – екстрену допомогу. Вам потрібно лише дістатись до смт.Ворохта Івано-Франківської області 7 червня до 9 години ранку- якщо необхідно, ми зможемо компенсувати вам вартість квитків по приїзду.Для участі в програмі просимо вас зареєструватись тут: