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Керівники реабілітаційних центрів
для учасників АТО накрали

Керівники реабілітаційних центрів для учасників АТО накрали

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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2017 09:26

Керівники реабілітаційних центрів для учасників АТО накрали

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Дивися повний текст Керівники реабілітаційних центрів для учасників АТО накрали 22,5 млн гривень.
R2
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И такое там везде что не возьми.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2017 10:02

ну так в шею bлядей и голыми босыми на передок, раз руки длинные. Там руки нужны.
cpkbra666
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:39

З досвіду знайомих- дуже рекомендують центр на Саксаганського, який працює з 2014 чи 2015 року, точно не скажу, https://file.liga.net/ua/companies/tsentr-mediko-psihologicheskoy-reabilitatsii-na-saksaganskogo. Допомогає військовим у важкому стані, в основному медико-психологічна реабілітація військових із ЧМТ, втратою кінцівок, порушеннями зору і слуху. Деяким хлопцям допомогають із великою знижкою. Спробуйте з ними зв'язатися.
alfaro23
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:17

Примат

Знижка -- жах?

А таке:


ВІДПОЧИНОК І РЕАБІЛІТАЦІЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ В КАРПАТАХ
Запрошуємо захисників України на безкоштовний відпочинок в горах. Іноді, щоб перезавантажитись і знайти в собі сили продовжувати боротьбу, потрібна допомога природи. Дистанціювавшись від тривог і метушні серед спокою гір, можна знайти в собі ресурс щоб рухатись далі. Ми готові підставити плече і допомогти вам відновитись за допомогою природи Карпат.

Наш заїзд триває п’ять днів. Під час нього ми будемо виходити в гори, тісно спілкуватись з природою, зосереджуватись на приємних відчуттях і шукати в собі сили. Всю програму будуть супроводжувати психологи, але це не буде робота в кабінеті. В програмі будемо застосовувати методи арт-терапії, природотерапії, тілесні практики і помірні фізичні навантаження. Кожен з учасників за бажання зможе скористатись можливістю індивідуальної безоплатної консультації з психологом.

Один або декілька днів ми присвятимо тривалим мандрівкам в гори – якщо ви маєте побажання щодо вершин чи маршрутів, які хочете відвідати, залиште їх в спеціальному розділі при реєстрації. Також програма заїзду буде наповнена легкими прогулянками на природі, практиками йоги, приємним спілкуванням в групі, смачними стравами, місцевими традиціями та ремеслами. Ми поділимось з вами інструментами для відновлення та підкажемо, як використати їх, щоб відпочити і повернутись в стрій. В наш час такі практики необхідні кожному, а особливо вам – тим, хто торкається війни щодня.

На кого розрахована програма?
На військовослужбовців або добровольців, які перебувають у відпустці, на ротації, на лікуванні, або демобілізовані.
Участь в програмі для захисників повністю безкоштовна. Ми забезпечуємо проживання в будиночку зі зручностями, смачне харчування, відпочинкову та реабілітаційну програму, усі необхідні трансфери, супровід гідів та в разі потреби – екстрену допомогу. Вам потрібно лише дістатись до смт.Ворохта Івано-Франківської області 7 червня до 9 години ранку- якщо необхідно, ми зможемо компенсувати вам вартість квитків по приїзду.

Для участі в програмі просимо вас зареєструватись тут:



https://volunteertravels.org.ua/reabilitation_karpaty_2
Bobua
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