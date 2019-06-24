Мова не про те. У нього був
Ще тут подивіться
|
|
|
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:51
Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания
Мова не про те. У нього був
Ще тут подивіться
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:22
klug
спасибо !
буду иметь ввиду !
но мне вроде пообещали что помогут с распечаткой ...
а мобильный посадочный для всех типов билетов доступен ? - я так понимаю что они и ту еще придумают как взять доп плату ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:33
господа, а подскажите, оплатил щас сэпом визз ... следуя рекомендациям однофорумчан (жарка по ДСС) ... когда они его подтвердят ? .. я понимаю что согласно правил там 5 или сколько дней но по факту ?
евро в гривну они тоже перевели по курсу 32 при выставлении счета ... нехило так ... но я думаю при ДСС вжарили еще больше
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
|