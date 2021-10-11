|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 вер, 2025 22:34
klug написав:
зайву 1000 на АТБ страшно закинути,
і це при білих
доходах.
"...белые пришли - грабют!.." ©
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5993
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1907 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1593
|561294
|
|
|17
|9439
|
|
|375
|170084
|