Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

Goras написав:Интересно, будем иметь ввиду на дальнейшее. Двойная конвертация не есть хорошо
Свежий положительный пример - Monobank Но причины не ясны. То ли это monobank, то ли Wizzair, то ли курс. Ну и в принципе опыту оплаты Wizzair примерно за год комиссия за двойную конвертацию, когда она была, была порядка 0,4-0,6%. С учетом стоимости билетов это фактически ничего, 10-20-30 грн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Если кого интересует скидка на бронирование - то вот 45$ Действует на первое бронирование для новой регистрации, т.е. для существующих аккаунтов не подходит. Но никто же не запрещает зарегистрировать другой аккаунт Там есть еще скидка на "бронирование впечатления" - 17$, т.е. всего получается 62$, но этим, думаю, вряд ли кто-то пользуется.
fokus написав:Если кого интересует скидка на бронирование - то вот 45$ Действует на первое бронирование для новой регистрации, т.е. для существующих аккаунтов не подходит. Но никто же не запрещает зарегистрировать другой аккаунт Там есть еще скидка на "бронирование впечатления" - 17$, т.е. всего получается 62$, но этим, думаю, вряд ли кто-то пользуется.
А в чем суть использования чужих реферальных ссылок, если по своим можно получить примерно столько же + дополнительные деньги как владельцу ссылки? По моей показывает 44$ + 17$ и $33 как владельцу ссылки. А вот регистрировать другой свой аккаунт может быть чревато - иногда требуется загрузка документов и могут определить, что на одного человека зарегистрировано несколько аккаунтов с целью получения "travel credit". А это грозит блокированием аккаунта. По отзывам прецеденты были, но не то, чтобы часто.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка