"Липова" валюта потрапляє в столицю з арабських країн і самопроголошених республік.
Дивися повний текст Фальшиві долари: як вберегтися від підробки.
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Тут обговорюємо купюри валют Миру, випадки підробок та афери, пов'язані з ними.
Додано: Пон 10 лип, 2017 20:43
Фальшиві долари: як вберегтися від підробки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фальшиві долари: як вберегтися від підробки.
Додано: Вів 11 лип, 2017 13:44
Вимагаю вивести з банківської системи України БМ Банк (Банк Москви), Сбєрбанк Росії, ВТБ (ВнєшТоргБанк Росії), VS Bank (100% власник - Сбєрбанк Росії), Промінвестбанк, Альфабанк - банки визнаної Верховною Радою країни-агресора
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:17
К сведению, банкноты номиналом 500 и 1000 долларов также существуют, даже больше существуют еще 5000, 10000 и 100000, последняя если не ошибаюсь в Книге Рекордов Гинесса, используются они исключительно между банками, на руках таких купюр почти нет, есть даже старый фильм со Стейлоне - Скалолаз, там он за чемоданами с такими купюрами по горам лазит. На купюрах свои президенты: на 500$ McKINLEY, на 1000$ CLEVELAND, на 5000$ MADISON, на 10000$ CHASE, на 100000$ WILSON. Вот на этом сайте можно посмотреть все эти купюры us-cash.info
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:36
Re: Фальшиві долари: як вберегтися від підробки
Честно говоря сомневаюсь, что сейчас американские банки рассчитываются между собой таким экзотическим способом.
Скорее такие купюры коллекционные сейчас.
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:37
Re: Фальшиві долари: як вберегтися від підробки
Що це за ретро ? 2017 року раптом ...
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