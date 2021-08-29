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Фальшиві долари: як вберегтися від підробки
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Тут обговорюємо купюри валют Миру, випадки підробок та афери, пов'язані з ними.
Додано: Пон 10 лип, 2017 20:43
Пропонуємо до обговорення:
"Липова" валюта потрапляє в столицю з арабських країн і самопроголошених республік.
Дивися повний текст Фальшиві долари: як вберегтися від підробки
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Додано: Пон 10 лип, 2017 20:43
загон в гривну и на депозиты в банки....
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lwa
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Додано: Вів 11 лип, 2017 13:44
lwa написав:
загон в гривну и на депозиты в банки....
Сиди в рублях, никто тебе не мешает.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 14:17
К сведению, банкноты номиналом 500 и 1000 долларов также существуют, даже больше существуют еще 5000, 10000 и 100000, последняя если не ошибаюсь в Книге Рекордов Гинесса, используются они исключительно между банками, на руках таких купюр почти нет, есть даже старый фильм со Стейлоне - Скалолаз, там он за чемоданами с такими купюрами по горам лазит. На купюрах свои президенты: на 500$ McKINLEY, на 1000$ CLEVELAND, на 5000$ MADISON, на 10000$ CHASE, на 100000$ WILSON. Вот на этом сайте можно посмотреть все эти купюры us-cash.info
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KULANDALE
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Додано: Сер 18 вер, 2019 14:36
KULANDALE написав:К сведению, банкноты номиналом 500 и 1000 долларов также существуют, даже больше существуют еще 5000, 10000 и 100000, последняя если не ошибаюсь в Книге Рекордов Гинесса, используются они исключительно между банками, на руках таких купюр почти нет, есть даже старый фильм со Стейлоне - Скалолаз, там он за чемоданами с такими купюрами по горам лазит. На купюрах свои президенты: на 500$ McKINLEY, на 1000$ CLEVELAND, на 5000$ MADISON, на 10000$ CHASE, на 100000$ WILSON. Вот на этом сайте можно посмотреть все эти купюры us-cash.info
Честно говоря сомневаюсь, что сейчас американские банки рассчитываются между собой таким экзотическим способом.
Скорее такие купюры коллекционные сейчас.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 14:37
Що це за ретро ? 2017 року раптом ...
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Додано: Пон 30 сер, 2021 12:15
KULANDALE написав:
К сведению, банкноты номиналом 500 и 1000 долларов также существуют, даже больше существуют еще 5000, 10000 и 100000, последняя если не ошибаюсь в Книге Рекордов Гинесса, используются они исключительно между банками, на руках таких купюр почти нет, есть даже старый фильм со Стейлоне - Скалолаз, там он за чемоданами с такими купюрами по горам лазит. На купюрах свои президенты: на 500$ McKINLEY, на 1000$ CLEVELAND, на 5000$ MADISON, на 10000$ CHASE, на 100000$ WILSON. Вот на этом сайте можно посмотреть все эти купюры us-cash.info
тоже слышал о таком, ну не уверен что это правда
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Феодал
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