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Фальшиві долари: як
вберегтися від підробки

Фальшиві долари: як вберегтися від підробки
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Тут обговорюємо купюри валют Миру, випадки підробок та афери, пов'язані з ними.
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2017 20:43

Фальшиві долари: як вберегтися від підробки

Пропонуємо до обговорення:
"Липова" валюта потрапляє в столицю з арабських країн і самопроголошених республік.

Дивися повний текст Фальшиві долари: як вберегтися від підробки.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2017 20:43

загон в гривну и на депозиты в банки....
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2017 13:44

  lwa написав:загон в гривну и на депозиты в банки....

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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:17

К сведению, банкноты номиналом 500 и 1000 долларов также существуют, даже больше существуют еще 5000, 10000 и 100000, последняя если не ошибаюсь в Книге Рекордов Гинесса, используются они исключительно между банками, на руках таких купюр почти нет, есть даже старый фильм со Стейлоне - Скалолаз, там он за чемоданами с такими купюрами по горам лазит. На купюрах свои президенты: на 500$ McKINLEY, на 1000$ CLEVELAND, на 5000$ MADISON, на 10000$ CHASE, на 100000$ WILSON. Вот на этом сайте можно посмотреть все эти купюры us-cash.info
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:36

Re: Фальшиві долари: як вберегтися від підробки

KULANDALE написав:К сведению, банкноты номиналом 500 и 1000 долларов также существуют, даже больше существуют еще 5000, 10000 и 100000, последняя если не ошибаюсь в Книге Рекордов Гинесса, используются они исключительно между банками, на руках таких купюр почти нет, есть даже старый фильм со Стейлоне - Скалолаз, там он за чемоданами с такими купюрами по горам лазит. На купюрах свои президенты: на 500$ McKINLEY, на 1000$ CLEVELAND, на 5000$ MADISON, на 10000$ CHASE, на 100000$ WILSON. Вот на этом сайте можно посмотреть все эти купюры us-cash.info


Честно говоря сомневаюсь, что сейчас американские банки рассчитываются между собой таким экзотическим способом.
Скорее такие купюры коллекционные сейчас.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:37

Re: Фальшиві долари: як вберегтися від підробки

Що це за ретро ? 2017 року раптом ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:15

  KULANDALE написав:К сведению, банкноты номиналом 500 и 1000 долларов также существуют, даже больше существуют еще 5000, 10000 и 100000, последняя если не ошибаюсь в Книге Рекордов Гинесса, используются они исключительно между банками, на руках таких купюр почти нет, есть даже старый фильм со Стейлоне - Скалолаз, там он за чемоданами с такими купюрами по горам лазит. На купюрах свои президенты: на 500$ McKINLEY, на 1000$ CLEVELAND, на 5000$ MADISON, на 10000$ CHASE, на 100000$ WILSON. Вот на этом сайте можно посмотреть все эти купюры us-cash.info

тоже слышал о таком, ну не уверен что это правда :roll:
Феодал
 
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