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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:07
"Путешествие без багажа" - це як взагалі? А якщо їхати на два тижні? До мене літом в гості у Львів як мама їде, то мусить брати речі різного калібру: і літні і не дуже. Виходить немала валіза. Бо погода непостійна. Хоча, якщо обирати країну з теплим кліматом, там де завжди жарко - то може і можливо так.
Додано: П'ят 24 сер, 2018 17:27
Re: 10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные
+1 Полезная информация. По поводу багажа- у Рунайра ручная кладь достаточно большая
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:08
Re: 10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные
Это правильное решение
Додано: Вів 08 січ, 2019 08:37
Re: 10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные
Есть сервис vandrauki, там хорошие условия и дешевые цены
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:58
У хостелах питайте про можливі знижки. Зазвичай працівників просять не розказувати про знижки, якщо гість не запитає.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:17
10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные день
Спасибо, очень познавательная статья, буду иметь ввиду
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