#<1 ... 3027302830293030 Додано: Сер 05 лис, 2025 23:27 Faceless написав: won написав: Про особисті кордони - згода, про не ділитись досягненнями і планами - згода, але не щодо зп.

По заробітній платі є спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.



Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.



І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - просто ще один метод збільшення прибутку шляхом пригноблення незручних питань.



Faceless написав: Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу

Вище описав причину.

Про особисті кордони - згода, про не ділитись досягненнями і планами - згода, але не щодо зп.По заробітній платі є спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - просто ще один метод збільшення прибутку шляхом пригноблення незручних питань.Вище описав причину.

Думка звісно має право на існування, але я не про заборони розголошення зі сторони роботодавця.

Патякати наліво і направо про рівень своїх доходів, як на мене, те саме, що про особисте життя. Давати комусь приводи чи для зловтіхи чи для заздрості, давати привід любителям рахувати чужі гроші до непроханих порад.

Щодо доступності інформації для інших людей для обʼєктивної оцінки своєї "вартості" краще мабуть мати анонімізовані агреговані дані, всяку статистику, огляди, сервіси тиму гласдор і т п. Плюс по відкритим позиціям має бути можливість самостійно зробити висновки щодо рівня ЗП, які готові пропонувати.

Думка звісно має право на існування, але я не про заборони розголошення зі сторони роботодавця.Патякати наліво і направо про рівень своїх доходів, як на мене, те саме, що про особисте життя. Давати комусь приводи чи для зловтіхи чи для заздрості, давати привід любителям рахувати чужі гроші до непроханих порад.Щодо доступності інформації для інших людей для обʼєктивної оцінки своєї "вартості" краще мабуть мати анонімізовані агреговані дані, всяку статистику, огляди, сервіси тиму гласдор і т п. Плюс по відкритим позиціям має бути можливість самостійно зробити висновки щодо рівня ЗП, які готові пропонувати.При цьому, коли робота вимагає якої не якої кваліфікації, це завжди додає певну нестандартність, і "така ж посада, такий ж досвід і задачі" стає діапазоном, який тим ширше, чим вища кваліфікація може бути потрібна. Це у вантажника можна просто стандартизувати роботу, а там, де треба нестандартне мислення, оригінальність, комбінацію софт і хард скілів ефективність людини на одній посаді з формально одним набором посадових інструкцій може відрізнятися в рази, і відповідно нормально, що і ЗП також



Ваше мнение тоже имеет право на существование, но реальность именно такова, что для наемного работника жизненно важно знать реальную цену своего труда, а работодателя интересы в том, чтобы на него работали как можно дешевле.

И если человек работает, то зачем ему платить больше?

Я еще понимаю разницу между зп в разных локациях или даже разных компаниях.

Но когда в одной компании за одну и ту же работу от двух людей с равным бэкграундом и равным результатом труда платится разная зп - почему?

Работали как-то контракторы, среди них были ю4юшники, разговорились.

У них на фирме (и не только) черным платят намного больше.

Почему?

Ваше мнение тоже имеет право на существование, но реальность именно такова, что для наемного работника жизненно важно знать реальную цену своего труда, а работодателя интересы в том, чтобы на него работали как можно дешевле.И если человек работает, то зачем ему платить больше?Я еще понимаю разницу между зп в разных локациях или даже разных компаниях.Но когда в одной компании за одну и ту же работу от двух людей с равным бэкграундом и равным результатом труда платится разная зп - почему?Работали как-то контракторы, среди них были ю4юшники, разговорились.У них на фирме (и не только) черным платят намного больше.Почему?Как вариант - чтобы больше мотивировать работать иначе они сядут на социал и вообще работать не будут.

По заробітній платі є спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.



Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.



І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - просто ще один метод збільшення прибутку шляхом пригноблення незручних питань.



[quote="5904444:Faceless"]Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу

Вище описав причину.

Вище описав причину.

Думка звісно має право на існування, але я не про заборони розголошення зі сторони роботодавця.

Патякати наліво і направо про рівень своїх доходів, як на мене, те саме, що про особисте життя. Давати комусь приводи чи для зловтіхи чи для заздрості, давати привід любителям рахувати чужі гроші до непроханих порад.

Щодо доступності інформації для інших людей для обʼєктивної оцінки своєї "вартості" краще мабуть мати анонімізовані агреговані дані, всяку статистику, огляди, сервіси тиму гласдор і т п. Плюс по відкритим позиціям має бути можливість самостійно зробити висновки щодо рівня ЗП, які готові пропонувати.

При цьому, коли робота вимагає якої не якої кваліфікації, це завжди додає певну нестандартність, і "така ж посада, такий ж досвід і задачі" стає діапазоном, який тим ширше, чим вища кваліфікація може бути потрібна. Це у вантажника можна просто стандартизувати роботу, а там, де треба нестандартне мислення, оригінальність, комбінацію софт і хард скілів ефективність людини на одній посаді з формально одним набором посадових інструкцій може відрізнятися в рази, і відповідно нормально, що і ЗП також Думка звісно має право на існування, але я не про заборони розголошення зі сторони роботодавця.Патякати наліво і направо про рівень своїх доходів, як на мене, те саме, що про особисте життя. Давати комусь приводи чи для зловтіхи чи для заздрості, давати привід любителям рахувати чужі гроші до непроханих порад.Щодо доступності інформації для інших людей для обʼєктивної оцінки своєї "вартості" краще мабуть мати анонімізовані агреговані дані, всяку статистику, огляди, сервіси тиму гласдор і т п. Плюс по відкритим позиціям має бути можливість самостійно зробити висновки щодо рівня ЗП, які готові пропонувати.При цьому, коли робота вимагає якої не якої кваліфікації, це завжди додає певну нестандартність, і "така ж посада, такий ж досвід і задачі" стає діапазоном, який тим ширше, чим вища кваліфікація може бути потрібна. Це у вантажника можна просто стандартизувати роботу, а там, де треба нестандартне мислення, оригінальність, комбінацію софт і хард скілів ефективність людини на одній посаді з формально одним набором посадових інструкцій може відрізнятися в рази, і відповідно нормально, що і ЗП також



Ваше мнение тоже имеет право на существование, но реальность именно такова, что для наемного работника жизненно важно знать реальную цену своего труда, а работодателя интересы в том, чтобы на него работали как можно дешевле.

И если человек работает, то зачем ему платить больше?

Я еще понимаю разницу между зп в разных локациях или даже разных компаниях.

Но когда в одной компании за одну и ту же работу от двух людей с равным бэкграундом и равным результатом труда платится разная зп - почему?

Работали как-то контракторы, среди них были ю4юшники, разговорились.

У них на фирме (и не только) черным платят намного больше.

Почему?

Как вариант - чтобы больше мотивировать работать иначе они сядут на социал и вообще работать не будут.[/quote]

Якщо це якась робота пакувальника, наприклад - ваш приклад цілком має сенс. Якщо десь де треба думати головою, де нема стандарту на кожну задачу - там цілком нормально, якщо ЗП відрізняється і вдвічі. Бо там неоднозначна кореляція з бекграундом, а результат роботи взагалі різний у всіх.

Хоча я прекрасно розумію і вашу позицію, невідання реального стану справ ставить праціника у складне становище, навіть райз просити - нема чим обґрунтувати, і завжди можуть сказати "ти і так отримуєш як і всі а то й вище".

Ваше мнение тоже имеет право на существование, но реальность именно такова, что для наемного работника жизненно важно знать реальную цену своего труда, а работодателя интересы в том, чтобы на него работали как можно дешевле.

И если человек работает, то зачем ему платить больше?

Я еще понимаю разницу между зп в разных локациях или даже разных компаниях.

Но когда в одной компании за одну и ту же работу от двух людей с равным бэкграундом и равным результатом труда платится разная зп - почему?

Работали как-то контракторы, среди них были ю4юшники, разговорились.

У них на фирме (и не только) черным платят намного больше.

Почему?

Как вариант - чтобы больше мотивировать работать иначе они сядут на социал и вообще работать не будут.

Якщо це якась робота пакувальника, наприклад - ваш приклад цілком має сенс. Якщо десь де треба думати головою, де нема стандарту на кожну задачу - там цілком нормально, якщо ЗП відрізняється і вдвічі. Бо там неоднозначна кореляція з бекграундом, а результат роботи взагалі різний у всіх.

Хоча я прекрасно розумію і вашу позицію, невідання реального стану справ ставить праціника у складне становище, навіть райз просити - нема чим обґрунтувати, і завжди можуть сказати "ти і так отримуєш як і всі а то й вище".

Проте, з іншої сторони, уявімо, що ви добилися райзу, власною працею і високими результатами. Вам воно треба, щоб колеги на вас косо дивилися, заздрили, обговорювали? Якщо це якась робота пакувальника, наприклад - ваш приклад цілком має сенс. Якщо десь де треба думати головою, де нема стандарту на кожну задачу - там цілком нормально, якщо ЗП відрізняється і вдвічі. Бо там неоднозначна кореляція з бекграундом, а результат роботи взагалі різний у всіх.Хоча я прекрасно розумію і вашу позицію, невідання реального стану справ ставить праціника у складне становище, навіть райз просити - нема чим обґрунтувати, і завжди можуть сказати "ти і так отримуєш як і всі а то й вище".Проте, з іншої сторони, уявімо, що ви добилися райзу, власною працею і високими результатами. Вам воно треба, щоб колеги на вас косо дивилися, заздрили, обговорювали?



Смотрите, знакомый работал в электрической строительной компании.

Стал уже тимлидом, работал на равне с остальными руками, но еще и расставлял рабочих, давал задания, обучал новичков.

Пришел на 24 доллара в час, после испытательного срока 27.

И на этих 27 работал несколько лет.

К этому времени к нему присылают совсем ничего не смыслящих новичков со стартовой 30 в час.

Он просит ему поднять - отказывают.

За это время он закончил курсы, и искал работу по новой специальности.

Когда нашел - дал 2викс нотис. И ему - а почему? а что случилось? И подняли до 29. На эти 2 недели. Они ему уже нафиг не выпали.

При этом, это частная контора, не государственная и не городская.

Но почему-то терпели, то, что один из рабочих, афроамериканец, в начале дня садился на перевернутое ведро в углу и играл на телефоне.

Смотрите, знакомый работал в электрической строительной компании.Стал уже тимлидом, работал на равне с остальными руками, но еще и расставлял рабочих, давал задания, обучал новичков.Пришел на 24 доллара в час, после испытательного срока 27.И на этих 27 работал несколько лет.К этому времени к нему присылают совсем ничего не смыслящих новичков со стартовой 30 в час.Он просит ему поднять - отказывают.За это время он закончил курсы, и искал работу по новой специальности.Когда нашел - дал 2викс нотис. И ему - а почему? а что случилось? И подняли до 29. На эти 2 недели. Они ему уже нафиг не выпали.При этом, это частная контора, не государственная и не городская.Но почему-то терпели, то, что один из рабочих, афроамериканец, в начале дня садился на перевернутое ведро в углу и играл на телефоне.В обед к нему приходил с другого этажа его брат по расе, они обедали и потом все повторрялось. И никто слова не мог сказать.

Ваше мнение тоже имеет право на существование, но реальность именно такова, что для наемного работника жизненно важно знать реальную цену своего труда, а работодателя интересы в том, чтобы на него работали как можно дешевле.

И если человек работает, то зачем ему платить больше?

Я еще понимаю разницу между зп в разных локациях или даже разных компаниях.

Но когда в одной компании за одну и ту же работу от двух людей с равным бэкграундом и равным результатом труда платится разная зп - почему?

Работали как-то контракторы, среди них были ю4юшники, разговорились.

У них на фирме (и не только) черным платят намного больше.

Почему?

Как вариант - чтобы больше мотивировать работать иначе они сядут на социал и вообще работать не будут.

Якщо це якась робота пакувальника, наприклад - ваш приклад цілком має сенс. Якщо десь де треба думати головою, де нема стандарту на кожну задачу - там цілком нормально, якщо ЗП відрізняється і вдвічі. Бо там неоднозначна кореляція з бекграундом, а результат роботи взагалі різний у всіх.

Хоча я прекрасно розумію і вашу позицію, невідання реального стану справ ставить праціника у складне становище, навіть райз просити - нема чим обґрунтувати, і завжди можуть сказати "ти і так отримуєш як і всі а то й вище".

Проте, з іншої сторони, уявімо, що ви добилися райзу, власною працею і високими результатами. Вам воно треба, щоб колеги на вас косо дивилися, заздрили, обговорювали? Якщо це якась робота пакувальника, наприклад - ваш приклад цілком має сенс. Якщо десь де треба думати головою, де нема стандарту на кожну задачу - там цілком нормально, якщо ЗП відрізняється і вдвічі. Бо там неоднозначна кореляція з бекграундом, а результат роботи взагалі різний у всіх.Хоча я прекрасно розумію і вашу позицію, невідання реального стану справ ставить праціника у складне становище, навіть райз просити - нема чим обґрунтувати, і завжди можуть сказати "ти і так отримуєш як і всі а то й вище".Проте, з іншої сторони, уявімо, що ви добилися райзу, власною працею і високими результатами. Вам воно треба, щоб колеги на вас косо дивилися, заздрили, обговорювали?



Смотрите, знакомый работал в электрической строительной компании.

Стал уже тимлидом, работал на равне с остальными руками, но еще и расставлял рабочих, давал задания, обучал новичков.

Пришел на 24 доллара в час, после испытательного срока 27.

И на этих 27 работал несколько лет.

К этому времени к нему присылают совсем ничего не смыслящих новичков со стартовой 30 в час.

Он просит ему поднять - отказывают.

За это время он закончил курсы, и искал работу по новой специальности.

Когда нашел - дал 2викс нотис. И ему - а почему? а что случилось? И подняли до 29. На эти 2 недели. Они ему уже нафиг не выпали.

При этом, это частная контора, не государственная и не городская.

Но почему-то терпели, то, что один из рабочих, афроамериканец, в начале дня садился на перевернутое ведро в углу и играл на телефоне.

В обед к нему приходил с другого этажа его брат по расе, они обедали и потом все повторрялось. И никто слова не мог сказать. Смотрите, знакомый работал в электрической строительной компании.Стал уже тимлидом, работал на равне с остальными руками, но еще и расставлял рабочих, давал задания, обучал новичков.Пришел на 24 доллара в час, после испытательного срока 27.И на этих 27 работал несколько лет.К этому времени к нему присылают совсем ничего не смыслящих новичков со стартовой 30 в час.Он просит ему поднять - отказывают.За это время он закончил курсы, и искал работу по новой специальности.Когда нашел - дал 2викс нотис. И ему - а почему? а что случилось? И подняли до 29. На эти 2 недели. Они ему уже нафиг не выпали.При этом, это частная контора, не государственная и не городская.Но почему-то терпели, то, что один из рабочих, афроамериканец, в начале дня садился на перевернутое ведро в углу и играл на телефоне.В обед к нему приходил с другого этажа его брат по расе, они обедали и потом все повторрялось. И никто слова не мог сказать.

Але то вже реальність життя, коли слова не збігаються із справами.



Нашим людям дуже важко зрозуміти деякі речі.

Можна писати, що Трамп якийсь дурень, а можна спробувати зрозуміти, що людина дбає про народ країни, президентом якої він є.

Ось свіжий приклад: ретельна перевірка місць компактного проживання корінних народів США - «індейцев» в Каліфорнії раптом виявила, що всі ці локації використовуються мексиканськими та колумбійськими наркоторговцями для збереження доставлених наркотиків.

А демократ Байден це не бачив…



Можна дивуватися їх політиці у «трьох доларах різниці», а можна пишатися.

Наприклад, отримав зранку повідомлення з одного з університетів на заході США:



«Giving Day at UC Santa Cruz is in full swing thanks to donors like you!

We’ve already raised over $600,000 from more than 4,000 donors to support student success—and we still have nine hours to go!»

Ви таке десь навкруги себе бачили чи чули: університет закликав випускників скинутися хто скільки може на допомогу діючим студентам - та отримав 600 000 доларів…. Середній внесок 600000/4000=150$.

Дрібничка, а 4000 випускників памʼятають, хто дав їм путівку в життя…



Дивні люди живуть на іншому боці Земної кулі…



Ваше мнение тоже имеет право на существование, но реальность именно такова, что для наемного работника жизненно важно знать реальную цену своего труда, а работодателя интересы в том, чтобы на него работали как можно дешевле.

И если человек работает, то зачем ему платить больше?

Я еще понимаю разницу между зп в разных локациях или даже разных компаниях.

Но когда в одной компании за одну и ту же работу от двух людей с равным бэкграундом и равным результатом труда платится разная зп - почему?

Работали как-то контракторы, среди них были ю4юшники, разговорились.

У них на фирме (и не только) черным платят намного больше.

Почему?

Как вариант - чтобы больше мотивировать работать иначе они сядут на социал и вообще работать не будут.

Якщо це якась робота пакувальника, наприклад - ваш приклад цілком має сенс. Якщо десь де треба думати головою, де нема стандарту на кожну задачу - там цілком нормально, якщо ЗП відрізняється і вдвічі. Бо там неоднозначна кореляція з бекграундом, а результат роботи взагалі різний у всіх.

Хоча я прекрасно розумію і вашу позицію, невідання реального стану справ ставить праціника у складне становище, навіть райз просити - нема чим обґрунтувати, і завжди можуть сказати "ти і так отримуєш як і всі а то й вище".

Проте, з іншої сторони, уявімо, що ви добилися райзу, власною працею і високими результатами. Вам воно треба, щоб колеги на вас косо дивилися, заздрили, обговорювали? Якщо це якась робота пакувальника, наприклад - ваш приклад цілком має сенс. Якщо десь де треба думати головою, де нема стандарту на кожну задачу - там цілком нормально, якщо ЗП відрізняється і вдвічі. Бо там неоднозначна кореляція з бекграундом, а результат роботи взагалі різний у всіх.Хоча я прекрасно розумію і вашу позицію, невідання реального стану справ ставить праціника у складне становище, навіть райз просити - нема чим обґрунтувати, і завжди можуть сказати "ти і так отримуєш як і всі а то й вище".Проте, з іншої сторони, уявімо, що ви добилися райзу, власною працею і високими результатами. Вам воно треба, щоб колеги на вас косо дивилися, заздрили, обговорювали?



Смотрите, знакомый работал в электрической строительной компании.

Стал уже тимлидом, работал на равне с остальными руками, но еще и расставлял рабочих, давал задания, обучал новичков.

Пришел на 24 доллара в час, после испытательного срока 27.

И на этих 27 работал несколько лет.

К этому времени к нему присылают совсем ничего не смыслящих новичков со стартовой 30 в час.

Он просит ему поднять - отказывают.

За это время он закончил курсы, и искал работу по новой специальности.

Когда нашел - дал 2викс нотис. И ему - а почему? а что случилось? И подняли до 29. На эти 2 недели. Они ему уже нафиг не выпали.

При этом, это частная контора, не государственная и не городская.

Но почему-то терпели, то, что один из рабочих, афроамериканец, в начале дня садился на перевернутое ведро в углу и играл на телефоне.

В обед к нему приходил с другого этажа его брат по расе, они обедали и потом все повторрялось. И никто слова не мог сказать. Смотрите, знакомый работал в электрической строительной компании.Стал уже тимлидом, работал на равне с остальными руками, но еще и расставлял рабочих, давал задания, обучал новичков.Пришел на 24 доллара в час, после испытательного срока 27.И на этих 27 работал несколько лет.К этому времени к нему присылают совсем ничего не смыслящих новичков со стартовой 30 в час.Он просит ему поднять - отказывают.За это время он закончил курсы, и искал работу по новой специальности.Когда нашел - дал 2викс нотис. И ему - а почему? а что случилось? И подняли до 29. На эти 2 недели. Они ему уже нафиг не выпали.При этом, это частная контора, не государственная и не городская.Но почему-то терпели, то, что один из рабочих, афроамериканец, в начале дня садился на перевернутое ведро в углу и играл на телефоне.В обед к нему приходил с другого этажа его брат по расе, они обедали и потом все повторрялось. И никто слова не мог сказать.

Тут виходить, що він теж не слідкував за ринком, хіба у вакансіях для новачків нічого не пишуть про очікувану ЗП? Чи в США аж настільки засекречено, що ЗП обговорюється тільки на співбесіді, і в вакансіях не публікується навіть діапазон?

