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10 хитростей, которые помогут
путешествовать за смешные день

10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные день
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:07

"Путешествие без багажа" - це як взагалі? :) А якщо їхати на два тижні? До мене літом в гості у Львів як мама їде, то мусить брати речі різного калібру: і літні і не дуже. Виходить немала валіза. Бо погода непостійна. Хоча, якщо обирати країну з теплим кліматом, там де завжди жарко - то може і можливо так.
Ruslana_76
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Повідомлень: 15
З нами з: 16.07.18
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Повідомлення Додано: П'ят 24 сер, 2018 17:27

Re: 10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные

+1 Полезная информация. По поводу багажа- у Рунайра ручная кладь достаточно большая
tramplin2
 
Повідомлень: 19
З нами з: 28.10.15
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 17:26

Иногда беру такси, а больше езжу автостопом)
AndrewNor
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Повідомлень: 20
З нами з: 11.01.17
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:08

Re: 10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные

Это правильное решение
Nerpa
 
Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:37

Re: 10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные

Есть сервис vandrauki, там хорошие условия и дешевые цены
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:58

У хостелах питайте про можливі знижки. Зазвичай працівників просять не розказувати про знижки, якщо гість не запитає.
Vidviduvach
 
Повідомлень: 3
З нами з: 07.01.19
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:17

10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные день

Спасибо, очень познавательная статья, буду иметь ввиду
albert83
 
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З нами з: 14.08.18
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:22

Margarita
Полностью согласна. Особенно плюсую "экономию" - все-таки разница в доходах чувтвуется на каждом шагу.
Darmila Ya
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.02.19
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