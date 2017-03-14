10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные день

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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Чет 01 сер, 2019 16:21
Дельные советы, спасибо! Свой английский нужно поддерживать смотря фильмы без переводя хотя бы. Ну и конечно заранее все планировать, тогда и проезд может быть копеечным.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:34
С какой кредиткой лучше ехать за границу?
Также с помощью кредитной карты можно неплохо сэкономить на путешествиях.
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