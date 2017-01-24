|
|
|
Как выбрать банк для депозита
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
|
|
|
Додано: Вів 08 сер, 2017 09:34
Ликбез для первооткрывателей
Шаг 1: определяем цель инвестирования и под нее выбираем депозит
Банковский депозит – доступный и вроде бы понятный инструмент для сохранения и приумножения денег. На первый взгляд все просто – несешь деньги в банк и через какое-то время забираешь их с процентами. Но когда доходит до дела, появляются вопросы и начинаются «муки выбора»: какой вклад под какие проценты выбрать, на какой срок, смогу ли я в любой момент забрать деньги, надежен ли банк? «Финансы.ua» подготовил несколько рекомендаций для тех, кто решил доверить свои сбережения банку. Что и за чем нужно делать.
Шаг 2-й: сравниваем предложения разных банков; подыскиваем банк с подходящим депозитом
Шаг 3-й. Проверяем надежность банка
Шаг 4-й: оцениваем продвинутость банка
Шаг 5-й: открываем депозит
Надеемся данный материал оказался полезен для Вас.
-
ТупУм
-
- Критикан
-
- Повідомлень: 5344
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 08 сер, 2017 15:00
Лідери по гривні.
1. Фарсік.
2. Мега.
3. Бразерси.
4. Кулька.
Але не більше Фонду - 200000 грн.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25797
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 сер, 2017 11:46
Квесторе_поверніться
Перепрошую, а хто така Кулька?
-
asp
-
-
- Повідомлень: 152
- З нами з: 12.03.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 сер, 2017 14:43
asp написав:Квесторе_поверніться
Перепрошую, а хто така Кулька?
Глобус походу
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1318
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:29
Я выбираю только те банки, которые находятся в государственной собственности.
Я конечно понимаю, что в СССР вклады тоже были в госбанке, но все равно так надежнее.
-
Vladislav81
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 вер, 2018 22:02
Vladislav81 написав:
Я выбираю только те банки, которые находятся в государственной собственности.
Я конечно понимаю, что в СССР вклады тоже были в госбанке, но все равно так надежнее.
Верно, так они надежно защищены от вас государством.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6584
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 вер, 2018 19:32
а бразерсы?
-
тарасов
-
-
- Повідомлень: 219
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 вер, 2018 19:41
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3173
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:19
Шановні форумчани!
Порівняти банки для депозиту та вибрати найкращий можна тут Бонус до депозитів
З пов.Ірина
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:55
Ірина_ написав:
Шановні форумчани!
Порівняти банки для депозиту та вибрати найкращий можна тут Бонус до депозитів
З пов.Ірина
І хто там в лідерах?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25797
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1315 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|206
|46883
|
|
|17
|13462
|
|
|17
|5344
|
|