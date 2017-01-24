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Как выбрать банк для депозита

Как выбрать банк для депозита
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2017 09:34

Как выбрать банк для депозита

Ликбез для первооткрывателей

Банковский депозит – доступный и вроде бы понятный инструмент для сохранения и приумножения денег. На первый взгляд все просто – несешь деньги в банк и через какое-то время забираешь их с процентами. Но когда доходит до дела, появляются вопросы и начинаются «муки выбора»: какой вклад под какие проценты выбрать, на какой срок, смогу ли я в любой момент забрать деньги, надежен ли банк? «Финансы.ua» подготовил несколько рекомендаций для тех, кто решил доверить свои сбережения банку. Что и за чем нужно делать.


Шаг 1: определяем цель инвестирования и под нее выбираем депозит
Шаг 2-й: сравниваем предложения разных банков; подыскиваем банк с подходящим депозитом
Шаг 3-й. Проверяем надежность банка
Шаг 4-й: оцениваем продвинутость банка
Шаг 5-й: открываем депозит

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ТупУм
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2017 15:00

  ТупУм написав:Ликбез для первооткрывателей

Банковский депозит – доступный и вроде бы понятный инструмент для сохранения и приумножения денег. На первый взгляд все просто – несешь деньги в банк и через какое-то время забираешь их с процентами. Но когда доходит до дела, появляются вопросы и начинаются «муки выбора»: какой вклад под какие проценты выбрать, на какой срок, смогу ли я в любой момент забрать деньги, надежен ли банк? «Финансы.ua» подготовил несколько рекомендаций для тех, кто решил доверить свои сбережения банку. Что и за чем нужно делать.


Шаг 1: определяем цель инвестирования и под нее выбираем депозит
Шаг 2-й: сравниваем предложения разных банков; подыскиваем банк с подходящим депозитом
Шаг 3-й. Проверяем надежность банка
Шаг 4-й: оцениваем продвинутость банка
Шаг 5-й: открываем депозит

Надеемся данный материал оказался полезен для Вас.

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Перепрошую, а хто така Кулька?
asp
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2017 14:43

Re: Как выбрать банк для депозита

asp написав:Квесторе_поверніться
Перепрошую, а хто така Кулька?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:29

Re: Как выбрать банк для депозита

Я выбираю только те банки, которые находятся в государственной собственности.
Я конечно понимаю, что в СССР вклады тоже были в госбанке, но все равно так надежнее.
Vladislav81
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 22:02

  Vladislav81 написав:Я выбираю только те банки, которые находятся в государственной собственности.
Я конечно понимаю, что в СССР вклады тоже были в госбанке, но все равно так надежнее.

Верно, так они надежно защищены от вас государством.
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 19:32

Re: Как выбрать банк для депозита

а бразерсы?
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 19:41

бразерси - НАЙБАГАТША сім'я в неньці

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:19

Шановні форумчани!
Порівняти банки для депозиту та вибрати найкращий можна тут Бонус до депозитів

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:55

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!
Порівняти банки для депозиту та вибрати найкращий можна тут Бонус до депозитів

З пов.Ірина

І хто там в лідерах?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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