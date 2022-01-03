RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 275276277278

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 22:34

  klug написав: зайву 1000 на АТБ страшно закинути,
і це при білих доходах.
"...белые пришли - грабют!.." ©
flysoulfly
 
Повідомлень: 5993
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1907 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 10:31

  klug написав:Ніби гілки різних банків. Тут і зайву 1000 на АТБ страшно закинути, і це при білих доходах.

якщо є якийсь преміум пакет, то поспілкуйся з менеджером. Особисто в мене доки прийняли, ліміт індивідуальний на перекази встановили, при зарахуванні коштів за ОВДП питання від фінмона були лише перший раз..
Правда, можливо ще грає роль зарплатний проект в банку :mrgreen: Хоча... Саме фінмону цей проект до одного місця, а от ОК-7 саме те
nickvp
 
Повідомлень: 543
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 275276277278
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 158, 159, 160
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1594 562794
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 вер, 2025 21:12
Boundless
Банк Кредит Дніпро 1 ... 36, 37, 38
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
376 170584
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 вер, 2025 13:51
mars7722
Банк Глобус 1 ... 183, 184, 185
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1846 802040
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 вер, 2025 23:41
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9748)
22.09.2025 09:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.