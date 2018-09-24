Мені по прайду їхньому більше наливають, здається від 2 грн за бенз.
Але в лютому кешбек на моно повернувся)
Я от щось не пригадую чи можна ті гривні потім в них витратити на паливо, чи лише на товари з кафе, заправляюсь там дуже рідко.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:33
Re: Як економити на кожному літрі бензину
Мені по прайду їхньому більше наливають, здається від 2 грн за бенз.
Але в лютому кешбек на моно повернувся)
Я от щось не пригадую чи можна ті гривні потім в них витратити на паливо, чи лише на товари з кафе, заправляюсь там дуже рідко.
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:39
аХцію по Пиват Віза продовжили от до 29 лютого
І оті 1.5грн/л -- це додаткова знижка до стандартної на ВОГ (у мене от 5грн/л зараз!).
Причому це не бали на Прайд, а таки знижка зразу на чек при оплаті на касі чи ТСО ВОГ(є і такі вже)!
Додано: Нед 25 лют, 2024 21:42
Re: Як економити на кожному літрі бензину
Додано: Нед 25 лют, 2024 21:57
Додано: Нед 25 лют, 2024 23:48
більше 4 давали тільки на чорну пʼятницю, в цьому місяці взагалі 3 - як вам 5 насипають не уявляю
Додано: Пон 08 кві, 2024 15:55
🛢На фоні новини, що безнин-дизель дорожчають на 7-10 грн через збільшення акцизу 💸Visa, ⛽️WOG та 💸Приватбанк знову запустили хорошу акційну прпозицію
🛍Знижка 1,5 грн грн на бензин/дизель і 1 грн на газ при оплаті карткою Visa універсальна/універсальна голд/преміальна при купівлі від 20 літрів палива у одному чеку.
⛽️Знижка додається до всіх ваших знижок від WOG.
Реєструватись в акції не потрібно.
✔️Акція діє від сьогодні до 16 червня.
Додано: Пон 08 кві, 2024 18:52
А так це все одно вийде дещо менше ніж 3%, що дає Абанк, чи моно на ВОГ, враховуючи рівень цін.
Додано: Пон 08 кві, 2024 20:23
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