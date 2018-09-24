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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:16

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Окко -5грн літр на Фішку+ 3% від Привата. Все одно дорожче чим у Аміка в вихідні, те теж є персональна скидка 3 грн літр. Менше 50 виходить.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:18

lel
О, тре їх додаток відновити. Що там за сніжки на вихідні? Чий у них бенз?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:21

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Згідно тестів- нормальний.
https://my.amicenergy.com.ua/
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 20:10

Шановні форумчани, запрошую до обговорення:
Що буде з цінами на пальне у травні: чи очікувати на зростання вартості
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:41

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Трішки не по темі, але…
Це перша весна ( починаючи з 1 травня) коли ми тепер цілорічно їздимо за містом або з ДХО, або ближнім світлом. Не попадайтесь.
І хоч при достатніх комунікативних скілах можна полісмену довести, що за невиконання цього пункту ПДД КУпАП все ще передбачає лише попередження, але воно вам треба? Увімкніть і хай буде. Тепер і літом.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:05

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Знижка до 6,5 грн/л на якісне пальне до Великодня від WOG, Visa та ПриватБанк❤️
Тільки з 3.05.24 до 5.05.24 тримай збільшені знижки:
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Акція діє на покупку в онлайн-магазині. https://wog.ua/ua/action-detail/univers ... -velykden/
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:19

Ой+
Це миттєва знижка , чи бонуси на картку?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:23

Hotab Миттєва:
4.1. В Акції беруть участь особи, які у Період проведення Акції здійснять
купівлю/придбання одним чеком від 20 літрів будь-якого пального,
розрахувавшись за покупку банківською карткою «Універсальна»
(«Універсальна»/«Універсальна GOLD») або «Преміальна»
(Platinum/Signature/Infinite) від АТ КБ «ПриватБанк» з платіжною системою Visa,
та надавши при розрахунку зареєстровану картку ПРАЙД.
4.2. При виконанні умов Акції, визначених в п.4.1. даних Правил,
Учаснику надається знижка у розмірі 6,50 грн за кожен літр придбаного
бензину/дизельного пального та 3,50 грн за кожен літр придбаного газу.
4.3. При наданні знижки за Акцією:
- не відбуваються нарахування бонусів за персональними пропозиціями
клієнта, що діють впродовж Періоду проведення Акції;
- пропозиції, що діють до Дня народження клієнта є не дійсними.
4.4. Акція не діє при використанні промокодів на знижку та сертифікатів.
4.5. Акція не сумується з іншими акціями та пропозиціями.
4.6. Акція діє в онлайн-магазині. https://cdn.wog.ua/wog/promotion-promot ... 174bef.pdf
Ой+
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