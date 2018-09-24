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Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 04 тра, 2024 18:47
somilitark написав: Hotab написав:
Мені цікаво чий 92-й зараз. Регулярно бʼють Кременчук, а 92-й не зникав з продажу. Є на майже всіх мережах АЗС.
Немає в природі ніякого 92-го, просто спирта не 5-10% добавлять в 95-й євро, а плюхнуть 15 чи 20% і отримають народний 92.
Все просто як апельсин(с).
Спирт ніяк не знижує октанове число. Навпаки, підвищує. Крім того спиртові мають більшу витрату, і це відразу показує комп. А на 92-му такого не відбувається (у мене)
Я чув думку що мініНПЗ його роблять. Їх після ударів по Кремню стало багато.
Хм, Куюн каже навпаки стало менше:
Україні стабільно можуть працювати 3-4 невеликих нафтопереробних заводи, до війни було – 15, про це LIGA.net розповів експерт Сергій Куюн. «Це пояснюється тим, що обсяги продажу, якщо порівнювати з довоєнними, в країні зменшилися, як і виробництво пального на порівняно невеликих нафтопереробних заводах. Якщо до війни в Україні було близько 15 міні-НПЗ, зараз стабільно можуть працювати 3-4», – сказав він. У 2020 році за підрахунками директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна та директора з комерції Укргазвидобування Сергія Федоренка, в Україні працювало від 24 до 30 міні-НПЗ. Їхня головна особливість – це сезонність робіт і близьке розташування до нафтових родовищ: в основному Харківська та Полтавська області.
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Додано: Суб 04 тра, 2024 18:58
Hotab
Ви просто катаєтесь на кубатурному авто, з мотором 2.0 і вище, там все буде горіти на око майже однаково, навть 76-й, зміни в витраті пального важко побачити.
А коли в мої 1.4 попадає той 92-й, а реально 95-й з конскою дозою спирта, то авто не їде одразу і хаває як танк, октанове число більше тільки в теорії , немає енергії від спирта і теплотворності.
А як поміряти зміну в витраті? Треба ідеальні умови водіння, а умови змінюються.
Я кажу, як зробити 92-й, просто дати не 5% спирта, а 10.
Можливо газового конденсата з полтавщини з октановим числом 55 долили в 95-й і все, є в лінейці 92-й)))
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Додано: Суб 04 тра, 2024 22:23
Hotab написав:
Мені цікаво чий 92-й зараз. Регулярно бʼють Кременчук, а 92-й не зникав з продажу. Є на майже всіх мережах АЗС.
В Європі його нема. Бульбостан офіційно не вантажить нам.
В армії і а-80 є
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Додано: Пон 06 тра, 2024 20:53
somilitark написав:
реально 95-й з конскою дозою спирта
Згадалося що є такий бенз марки 95Е на БРСМ, самі бодяжать, завжди є і завжди дешевший за решту марок А95. Ніколи не заливав і сподіваюсь що не буду)
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Додано: Пон 06 тра, 2024 21:43
nighthawk5 написав: somilitark написав:
реально 95-й з конскою дозою спирта
Згадалося що є такий бенз марки 95Е на БРСМ, самі бодяжать, завжди є і завжди дешевший за решту марок А95. Ніколи не заливав і сподіваюсь що не буду)
У нього втрата на ті самі 20% більша. Тобто профіту та нема. Його (спиртовий) інколи можна щоб очистити бак та систему. Але не більше.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 22:25
nighthawk5 написав: somilitark написав:
реально 95-й з конскою дозою спирта
Згадалося що є такий бенз марки 95Е на БРСМ, самі бодяжать, завжди є і завжди дешевший за решту марок А95. Ніколи не заливав і сподіваюсь що не буду)
Назва мережі мені читається як бдсм.
Жорсткий недолив, пальне шмурдяк гаражний, але завжди черги, піплу подобається совок, ностальжи.
На безовози важко дивитися без болю, просто автохлам замусолений і різнобійний.
Купа марок 95-го, але журналісти казали, що мережа 10 років не купувала офіційно 95-й, тільки трошки 92-го, все інше мутили забороненими присадками.
Навіть ніхто не відповів за жахливу пожежу на їх нафтобазі в Василькові, коли клали на норми і загинули пожежникі.
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somilitark
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Додано: Пон 06 тра, 2024 22:43
somilitark написав:
Назва мережі мені читається як бдсм.
Багато людей читає як БРОМ ))) вже кілька разів таке спостерігав.
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Додано: П'ят 10 тра, 2024 20:17
Hotab написав:
Його (спиртовий) інколи можна щоб очистити бак та систему
Доводилось чувати мені, що потім після такої чистки можна було ще й гаманець на СТО собі почистити)) Все залежить від того яка ластівочка)
somilitark написав:
пальне шмурдяк гаражний
Я за 5 років водійського стажу там хіба пару разів купував хот-доги)) доволі смачні, до речі, але нічого особливого.
somilitark написав:
Навіть ніхто не відповів за жахливу пожежу на їх нафтобазі в Василькові
А хто це вже дуже буде згадувати зараз, хіба ото ми побурчимо тут і все...
unicdima написав:
Багато людей читає як БРОМ )))
Ахахах))
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Додано: Суб 11 тра, 2024 08:59
nighthawk5 написав: somilitark написав:
реально 95-й з конскою дозою спирта
Згадалося що є такий бенз марки 95Е на БРСМ, самі бодяжать, завжди є і завжди дешевший за решту марок А95. Ніколи не заливав і сподіваюсь що не буду)
На початку війни, не було альтернативи, заливав 95+. Найдорожчий. Машина пережила. Трімер- ні.
Розлізлися шланги, та стуконув 2х тактний маленький двигун. Моя помилка,- виробив всі 10л.
Може вже покращилось, але більше не заправляюсь там.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 19:31
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