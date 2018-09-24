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Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:12
V2
, МСС 5541
Приват КБ нараховує
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Amethyst
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:30
Amethyst написав:V2
, МСС 5541
Приват КБ нараховує
Дякую!
Нарахує по Привіту від АЗС - 5% чи від ВОГу - 3%?
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V2
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