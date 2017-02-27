RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11993119941199511996
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 20:21

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Если такой рост курса был заложен в бюджет, то не удивительно, что на 4-й квартал уже не хватало денег на выплаты военным.


це різні речі

вже писав неодноразово-міцна гривня на користь імпортерам (дешевше закупати і в тому числі компоненти до виробництва зброї(дронів в т.ч.)
слаба гривня-коли гарний врожай і експортери сплатять більше податків (але врожаю цього року немає), тому і немає сенсу в девальвації гривні(бо погані наслідки будуть перевищувати невелику користь від девальвації, яку вимагає МВФ)
Оно-то верно.
Но при более низком курсе государство собрало бы больше налогов, т.е. было бы больше денег. У государства.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37157
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 20:26

  budivelnik написав:Виявляється різні варіанти можливі для РІЗНИХ галузей бізнесу....
Тобто мені не запропонували кілька різних варіантів для одного і того ж бізнесу..
Мене ЗМУСИЛИ використовувати тільки один конкретний для певних галузей....

Так, стоп. В пределах отрасли и вариантов-то разного налогообложения нет? О каком же искривлении рынка речь? Значит все конкуренты опять же в равных условиях. Разумеется, при занятиях разными вещами налоговые ставки разные. Это так и задумано: стимуляция одной деятельности, некоторое подавление другой, которую посчитали, что с неё не жалко пощипать. Тут можно разве что по конкретным выборам поспорить, а сам по себе подход вместо условного "1% с оборота каждого" иметь НК объёма увесистой книги - это нормальное управление экономикой. Ну или по крайней мере сбором налогов с неё, если предполагать, что при этом ставят цель при той же нужно сумме налогов экономику в целом обидеть минимально.

  budivelnik написав:Те саме з електромобілями
станом на сьогодні-це супервигідно ,тому варто поступитись пільгами на користь Держави...

Вот это уже не про влияние на рынок. Это субьективная иррациональная обида на законы, что они в какой-то области ставят поборы ниже среднего (и математически очевидно, что отсутствием такого может быть только установка всем одинаковых поборов). Но на это обижаться не надо. Нужно радоваться, что такие возможности есть и можно себя применить в той области, которую щипают меньше и там себе заработать больше. Например, с ДВС машины перейти на электрическую, раз это так супервыгодно. Оно ж для того и организовывается. А требовать, что, раз кто-то другой кажется слишком хорошо живёт, то ему нужно прописать поборов побольше - это мироощущение "у соседа корова сдохла. Мелочь, а приятно".

Не, добавить налогов - это запросто. Вот на банковские депо "по просьбам трудящихся" 11 лет назад ввели налоги, как на прочие доходы физика. Наверное, справедливо, но что-то не веселы лица простых пересичных. Теперь "перекос" в нулевых налогах с ОВГЗ. Нужно и на них ввести. И до кучи порог налогонеоблагаемости посылок опустить до нуля. Вот тогда заживём!
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6110
З нами з: 23.03.18
Подякував: 79 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
 
3
7
  #<1 ... 11993119941199511996
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3638, 3639, 3640
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36393 38108124
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 жов, 2025 18:49
vitaxa2006
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2160 13593793
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23549708
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4412)
31.10.2025 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.