П'ят 31 жов, 2025 20:26

budivelnik написав: Виявляється різні варіанти можливі для РІЗНИХ галузей бізнесу....

Тобто мені не запропонували кілька різних варіантів для одного і того ж бізнесу..

Мене ЗМУСИЛИ використовувати тільки один конкретний для певних галузей....

budivelnik написав: Те саме з електромобілями

Так, стоп. В пределах отрасли и вариантов-то разного налогообложения нет? О каком же искривлении рынка речь? Значит все конкуренты опять же в равных условиях. Разумеется, при занятиях разными вещами налоговые ставки разные. Это так и задумано: стимуляция одной деятельности, некоторое подавление другой, которую посчитали, что с неё не жалко пощипать. Тут можно разве что по конкретным выборам поспорить, а сам по себе подход вместо условного "1% с оборота каждого" иметь НК объёма увесистой книги - это нормальное управление экономикой. Ну или по крайней мере сбором налогов с неё, если предполагать, что при этом ставят цель при той же нужно сумме налогов экономику в целом обидеть минимально.Вот это уже не про влияние на рынок. Этона законы, что они в какой-то области ставят поборы ниже среднего (и математически очевидно, что отсутствием такого может быть только установка всем одинаковых поборов). Но на это обижаться не надо. Нужно радоваться, что такие возможности есть и можно себя применить в той области, которую щипают меньше и там себе заработать больше. Например, с ДВС машины перейти на электрическую, раз это так супервыгодно. Оно ж для того и организовывается. А требовать, что, раз кто-то другой кажется слишком хорошо живёт, то ему нужно прописать поборов побольше - это мироощущение "у соседа корова сдохла. Мелочь, а приятно".Не, добавить налогов - это запросто. Вот на банковские депо "по просьбам трудящихся" 11 лет назад ввели налоги, как на прочие доходы физика. Наверное, справедливо, но что-то не веселы лица простых пересичных. Теперь "перекос" в нулевых налогах с ОВГЗ. Нужно и на них ввести. И до кучи порог налогонеоблагаемости посылок опустить до нуля. Вот тогда заживём!