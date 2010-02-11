RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 11:15

jabba

в частности то да, а в среднем…
сейчас его хоть плюс 2 доллара заберут?
smdtranz
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 11:34

smdtranz А плюс 20 не хотите? :mrgreen:
jabba
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 11:34

  jabba написав:smdtranz Зря вы так насчет штампа номера подряд. На пиках его прием у оптовиков был 153. А почем вы гаражную гранулу продавали в этот момент? Вряд ли дороже 140. Те кто брал вместо литья его и сдавал на пиках - заработали больше всех.

А просветите, что за мем насчёт "номеров подряд". Зачем подряд-то?
1
2
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 11:40

M-Audio Ну а какой лох возьмет 30-50 соток эмиссионного с номерами вразнобой? Номера подряд - гарантия что только с завода.
jabba
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 11:56

  jabba написав:smdtranz А плюс 20 не хотите? :mrgreen:


и это тогда, как в соседней Польше продают плюс 4 бакса?
ну, фиг знает. месторождения лохов неиссякаемы, наверное
smdtranz
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 12:02

smdtranz Ну это так на спокойном рынке. Может и в соседней Польше если придете сегодня то будете ждать три недели поставку.
jabba
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 12:11

jabba

прямо сейчас в наличии по 129.5 штамп аргор и все что угодно
так это цены еще вчерашние, наверное
smdtranz
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 12:56

smdtranz Ну раз так дорого брали по месту то наверное у поставщиков проблема купить на заводе - завезти то у оптовых поставщиков проблем нет.
jabba
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:34

Smdtranz, згоден з вами.

Але от для категоричного джаби - цитата:
  ЯНаФоруме написав: известный и покойный ныне господин Вадатурский говорил, что если вкладываться, то только в золото и ничего кроме золота. Причём в реальные слитки, а не в производные от золота. Впрочем, мы, сидящие на этом форуме, другие. Мы лезем Бог знает во что. :lol:

Слухайте розумних людей)
