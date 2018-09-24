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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:12

V2, МСС 5541
Приват КБ нараховує :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:30

  Amethyst написав:V2, МСС 5541
Приват КБ нараховує :wink:

Дякую!
Нарахує по Привіту від АЗС - 5% чи від ВОГу - 3%?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:15

V2 В мене активовані тільки 5%, так і отримав.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 20:30

Може хто завис з невикористаним паливом від Авіас, купленим через додаток JET.
Зараз масово повертають гроші через звернення в банк по процедурі Чарджбек. Якщо не більше 540 днів після оплати того палива.
Я також повернув 4900 грн (те що не встиг викатати ) через ПУМБ.
Звертайтесь, бо лавочка може бути не вічна.

Ну і по цінам, нафта вниз, паливо на місці? Лише присилають постійно купони на 5-7 грн знижки, наприклад КЛО.
Який зібрався лягати під Окко.
Ще раз подякую Вітальяну, коли підказав що UPG влаштував акцію не просто на покупку в бак, але і наперед в скриньку. Взагалі, люблю коли є щось в заначках (і це не обовʼязково про гроші).
Hotab
 
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  #<1 ... 43444546
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