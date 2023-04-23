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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 11:41

  Faceless написав:пройшли ідентифікацію, всілякі скани документів, підтвердження резидентства, і перевірили, що пускає туди перекази?
Бо це чимало часу і зусиль треба, а то що накидає жoпаті то таке

Так. А що дивує. Реєстрація така ж, як і в будь-яких інших банках.
Якщо не пускає, це буде видно одразу.
Сам процес реєстрації може йти трохи довше, бо євробюрократія все ж євро, але все працює.
won
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:05

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  won написав:Реєстрація така ж, як і в будь-яких інших банках.

Банках? Це в якому банку (саме банку, не фінкомпанії) можна з України відкрити рахунок? Був би вдячний за приклад. Бо скільки бачив - завжди вимагається підтвердження резиденства
Faceless
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  #<1 ... 59606162
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