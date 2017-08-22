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Акції від ПУМБ

Акції від ПУМБ
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:30

Акція – флагманські смартфони iPhone або Samsung

Розраховуйтесь картками Mastercard від ПУМБ та вигравайте новенький смартфон - iPhone X або Samsung Galaxy S9. Подарунок обираєте Ви!
Взяти участь дуже легко:
Зареєструйте будь-яку свою картку Mastercard від ПУМБ на сайті win.pumb.ua. Усі інші Ваші картки Mastercard від ПУМБ автоматично беруть участь в акції.
Оберіть бажаний подарунок – iPhone X або Samsung Galaxy S9.
Розраховуйтесь будь-якою карткою Mastercard від ПУМБ на суму від 20 грн, щоб збільшити шанси на виграш.
Розіграш смартфонів – кожні 2 тижні. А також щотижня розіграш корисних призів: футболок, жилеток, рюкзаків. Визначення переможців відбувається за допомогою випадкового вибору на random.org.
Акція діє до 03 червня 2018 року.

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -za-r#info
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