Акції від ПУМБ

Взяти участь дуже легко:
Зареєструйте будь-яку свою картку Mastercard від ПУМБ на сайті win.pumb.ua. Усі інші Ваші картки Mastercard від ПУМБ автоматично беруть участь в акції.
Оберіть бажаний подарунок – iPhone X або Samsung Galaxy S9.
Розраховуйтесь будь-якою карткою Mastercard від ПУМБ на суму від 20 грн, щоб збільшити шанси на виграш.
Розіграш смартфонів – кожні 2 тижні. А також щотижня розіграш корисних призів: футболок, жилеток, рюкзаків. Визначення переможців відбувається за допомогою випадкового вибору на random.org.
Акція діє до 03 червня 2018 року.