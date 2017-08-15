Акції від ПУМБ

Розраховуйтесь картками Mastercard від ПУМБ та вигравайте новенький смартфон - iPhone X або Samsung Galaxy S9. Подарунок обираєте Ви! Взяти участь дуже легко: Зареєструйте будь-яку свою картку Mastercard від ПУМБ на сайті win.pumb.ua. Усі інші Ваші картки Mastercard від ПУМБ автоматично беруть участь в акції. Оберіть бажаний подарунок – iPhone X або Samsung Galaxy S9. Розраховуйтесь будь-якою карткою Mastercard від ПУМБ на суму від 20 грн, щоб збільшити шанси на виграш. Розіграш смартфонів – кожні 2 тижні. А також щотижня розіграш корисних призів: футболок, жилеток, рюкзаків. Визначення переможців відбувається за допомогою випадкового вибору на random.org. Акція діє до 03 червня 2018 року.
З 15 травня по 15 червня власники карток Mastercard* від ПУМБ отримають шанс виграти стильний iPhone X, а також подарунки від Mastercard - поповнення рахунку мобільного, сертифікати в «Сільпо», «Фокстрот», «Watsons», «СушиЯ», «Megogo». Для участі в акції необхідно: Одноразово зареєструвати будь-яку картку Mastercard від ПУМБ на сторінці програми Mastercard Більше Розраховуватися карткою на суму від 50 грн за одну операцію або оплачувати проїзд за допомогою карти в громадському транспорті м.Київ та накопичувати бали. На сайті Програми Mastercard Більше крутіть** барабан (1 оберт = 10 балів) та вигравайте призи!
Отримали повідомлення від банку? Вітаємо, Ви можете взяти участь в акції та отримати винагороду! Здійснюйте будь-які операції своєю кредиткою Mastercard від ПУМБ та гарантовано отримуйте кешбек! Кошти будуть зараховані на Ваш картковий рахунок до 15 липня. Умови для отримання кешбеку – кількість операцій, та розмір грошової винагороди – відповідно до умов, вказаних у Вашому повідомленні. В акції беруть участь будь-які операції карткою – розрахунки в Інтернеті, магазинах, зняття готівки тощо, окрім переказів з картки на картку. Пропозиція діє до 30 червня 2018 року.
Купуйте квитки на найгучніші фестивалі цього літа у розстрочку* кредитками ВСЕМОЖУ або soloМАНДРИ через payhub.com.ua на спеціальних умовах: Термін розстрочки – 3 місяці Пільговий період – 3 місяці** Оплата рівними частинами – 3 платежі Автоматична активація при оплаті квитків на суму від 600 грн Чекаємо на фестивалях: Ostrov Festival – з 29 червня по 1 липня в Одесі UPark Festival – 25-26 липня у Києві MRPL City – 3-5 серпня у Маріуполі Пропозиція діє з 15 червня по 31 серпня 2018 року. Отримуйте інформацію щодо розстрочки в особистому кабінеті дистанційного обслуговування «ПУМБ online».
Отримали повідомлення від банку? Вітаємо, Ви можете взяти участь в акції та отримати винагороду! Здійснюйте будь-які операції своєю кредиткою Mastercard від ПУМБ та гарантовано отримуйте кешбек! Кошти будуть зараховані на Ваш картковий рахунок до 15 серпня. Умови для отримання кешбеку – кількість операцій, та розмір грошової винагороди – відповідно до умов, вказаних у Вашому повідомленні. В акції беруть участь будь-які операції карткою – розрахунки в Інтернеті, магазинах, зняття готівки тощо, окрім переказів з картки на картку. Пропозиція діє до 31 липня 2018 року.
Запрошуємо гостей та жителів міста Києва взяти участь в акції в рамках проведення фестивалю Upark. Сплачуйте за проїзд у Київському метро Фестивальною карткою від ПУМБ та Mastercard, а ми повернемо Вам вартість проїзду на мобільний! Умови акції: Розраховуйтесь карткою за проїзд у дні проведення фестивалю - 25 та 26 липня Отримайте поповнення мобільного телефона у розмірі вартості проїзду Максимальний розмір поповнення мобільного – 64 гривні, але не більше 32 гривень на день. Кошти будуть зараховані на мобільний до 01.12.2018. Пофестивалимо разом!