Акції від ПУМБ

Для участі в акції необхідно:
Зареєструвати картки Mastercard від ПУМБ на сторінці програми bilshe.mastercard.ua
Замовити участь в акції в каталозі
Активно користуватися карткою Mastercard - здійснити оплату через POS або Інтернет на суму від 50 грн., або оплатити проїзд в транспорті (Київський метрополітен, швидкісний трамвай, фунікулер) або зробити оплату через Masterpass.
Також беріть участь у розіграші заохочувальних призів - футболок, худі, бейсболок, дорожніх чашок і сумок.
Деталі акції на сторінці bilshe.mastercard.ua.