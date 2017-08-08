Акції від ПУМБ

З 15 вересня по 10 листопада власники карток Mastercard від ПУМБ отримають шанс виграти сімейну поїздку на 4-х в Disneyland® Paris на святкування 90-річчя легендарного Міккі Мауса! Для участі в акції необхідно: Зареєструвати картки Mastercard від ПУМБ на сторінці програми bilshe.mastercard.ua Замовити участь в акції в каталозі Активно користуватися карткою Mastercard - здійснити оплату через POS або Інтернет на суму від 50 грн., або оплатити проїзд в транспорті (Київський метрополітен, швидкісний трамвай, фунікулер) або зробити оплату через Masterpass. Також беріть участь у розіграші заохочувальних призів - футболок, худі, бейсболок, дорожніх чашок і сумок. Деталі акції на сторінці bilshe.mastercard.ua.
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) з 04 жовтня приєднався до акції «Бонус до депозитів» на фінансовому порталі «Мінфін» і «Finance.ua». З 04 жовтня бажаючі оформити депозит «Дохідний» в банку ПУМБ, можуть взяти участь в акції та отримати додаткову винагороду, до + 1,2% річних від суми депозиту. Для участі в акції необхідно: 1. Заповнити та надіслати заявку на одному з сайтів: http://minfin.com.ua/deposits/bonus;http://deposit.finance.ua;http://deposit.multi.ua. 2. Протягом 30 днів, з моменту подачі заявки, оформити новий депозит (переоформлені депозити не беруть участі в акції) «Дохідний» на суму від 30 000 грн. і термін від 3 міс. 3. Підтвердити факт оформлення депозиту за спеціальною формою на сайті порталу. 4. Протягом 32 днів отримати винагороду від порталу Мінфін
Правила акції «Бонус до депозитів» розміщені за посиланням: Детальна інформація: гаряча лінія порталу Мінфін - (044) 392 47 40
З метою покращення сервісу кредитної картки ВСЕМОЖУ, запрошуємо до участі в акції по кредитуванню на спеціальних умовах.
З 07 листопада 2018 по 15 січня 2019 року купуйте кредиткою ВСЕМОЖУ від ПУМБ в спеціалізованих магазинах* (в т. ч. мережі Інтернет) одягу та взуття, а також магазинах дитячих товарів у розстрочку** на спеціальних умовах:
Термін розстрочки – 3 місяці Пільговий період – 3 місяці Оплата рівними частинами – 3 платежі Автоматична активація при оплаті покупки на суму від 1000 грн За бажанням Ви можете відмовитися від розстрочки. Для цього внесіть повну суму заборгованості за кредиткою ВСЕМОЖУ, й розстрочку буде погашено автоматично. Або зверніться до контакт-центру чи самостійно відмініть розстрочку через ПУМБ Оnline. На заборгованість, яка виникне внаслідок відміни розстрочки, не розповсюджується дія пільгового періоду відповідно до умов Договору.