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Акції від ПУМБ

Акції від ПУМБ
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:23

Ловіть свій реальний cashback до 200 гривень

Розраховуйтесь карткою Visa від ПУМБ з 09.07.2019 по 09.08.2019 за товари або послуги в категоріях вказаних у повідомленні від Банку на суму вказану у повідомленні.

Отримайте cashback 50 гривень за кожну досягнуту ціль + бонус 50 гривень при виконанні всіх трьох цілей!

Розраховуйтесь карткою й вже наступного робочого дня ми зарахуємо Ваш cashback!

Щоб взяти участь у акції, пройдіть 4 кроки:

1. Натисніть кнопку «Дізнатись більше» у Viber повідомленні від Банку.

2. Оберіть опцію «Взяти участь».

3. Розраховуйтесь карткою за покупки в категоріях, зазначених у повідомленні на вказану суму.

4. Радійте, коли за виконану ціль надходить cashback.

Більше радості, коли Ви з ПУМБ!

Офіційні правила акції

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... 200-griven

Замовити картку банку ПУМБ
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Повідомлень: 895
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Подякував: 68 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:39

UPark Festival - знижки від ПУМБ

16-18 липня ПУМБ запрошує відвідати найгучнішу подію цього літа - UPark Festival, який пройде на території розважального комплексу Sky Family Park.

Триденний фестиваль готує для гостей зручну фан-зону, фуд-корт, великий басейн, лаундж та фотозони, дитяче містечко, кілька сферичних барів.

На UPark Festival цього року можна буде на власні очі побачити таких артистів як: Rag'n'Bone Man, Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, MØ, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, Missio, SWMRS, TBPOFT і Pale Waves.

Кожен, хто матиме фестивальну картку від ПУМБ і Mastercard зможе отримати -5% на барі та фуд-корті. А якщо додати картку у GooglePay або у ApplePay, то знижка складатиме вже 10%.

Вмикай літо разом з Фестивальною карткою!

https://about.pumb.ua/ru/presscenter/ne ... maste#info

Замовити карту ПУМБ
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 895
З нами з: 01.09.17
Подякував: 68 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
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+ Додати
    тему
Відповісти
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