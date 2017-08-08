Акції від ПУМБ

Отримайте cashback 50 гривень за кожну досягнуту ціль + бонус 50 гривень при виконанні всіх трьох цілей!
Розраховуйтесь карткою й вже наступного робочого дня ми зарахуємо Ваш cashback!
Щоб взяти участь у акції, пройдіть 4 кроки:
1. Натисніть кнопку «Дізнатись більше» у Viber повідомленні від Банку.
2. Оберіть опцію «Взяти участь».
3. Розраховуйтесь карткою за покупки в категоріях, зазначених у повідомленні на вказану суму.
4. Радійте, коли за виконану ціль надходить cashback.
Більше радості, коли Ви з ПУМБ!
Офіційні правила акції