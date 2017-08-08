RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ПУМБ

Акції від ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:50

Тиждень вдячності: стартує акція Lifesavingmerch та Comfy

Соціальний проєкт «Ми однієї крові», ініційований ПУМБ, за допомогою замовлень патріотичного мерчу Lifesavingmerch збирає кошти на доставку крові в гарячі точки та закупівлю кровоспинних засобів для захисників України. А відтепер – ще й допомагає зігріти українців та подарувати їм таку необхідну для життя й роботи електроенергію.

Для цього Lifesavingmerch та ритейлер COMFY об’єдналися напередодні щорічного періоду розпродажів Black Friday. Втім, організатори акції пропонують замовникам мерчу не знижки, а подарунки-подяки, що стануть корисними для життя і роботи в наш непростий час.

Для участі в акції впродовж тижня з 21.11.2022 по 27.11.2022 зробіть замовлення речей та аксесуарів українських виробників з унікальним дизайном на одній із запропонованих сторінок та локацій.

Подробиці акції: https://news.finance.ua/ua/tyzhden-vdya ... h-ta-comfy
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:28

Пропозиції партнерського кешбеку ПУМБ у січні

Клієнтам банку доступний кешбек у розмірі 3% від суми покупки у аптеках:
Аптеки АНЦ
Аптеки Копійка
Аптеки ШAР@
Ліки можна замовити на сайті anc.ua, у мобільному застосунку або Viber-боті та сплатити під час отримання в аптеці. Будь ласка, зверніть увагу, що кешбек не нараховується при онлайн-оплаті.
ПУМБ, разом із партнером ETG.ua, пропонує 50 грн кешбеку за оплату рахунку за газ у мобільному застосунку ПУМБ Online через пошук постачальника у переліку партнерів.
Також нагадуємо про інші пропозиції партнерів банку:
Multiplex — 3% на всі квитки у кіно на сайті, в мобільному застосунку чи у касі (кешбек не нараховується за оплати у барі кінотеатру)
Moyo — 1% кешбеку на всі товари на сайті та у магазинах мережі
MasterZoo — 5% кешбеку на товари для домашніх улюбленців на сайті MasterZoo
Teahouse — 20% на купівлю чаю, кави, какао, посуду і подарунків на сайті Teahouse.ua
Flowers.ua — 15% кешбеку на замовлення у мобільному застосунку
Adonis — 3% кешбеку на всі послуги у багатопрофільному медичному центрі для дітей і дорослих
Yakaboo — 10% кешбеку на книжки та лімітовані подарункові сертифікати
Страхування — 10% кешбеку за оформлення Автоцивілки або Зеленої картки на сайті ПУМБ
BS-Partner — 5% кешбеку на техніку Bosch та Siemens
SAT.UA — 5% кешбеку на послуги перевезення вантажів
Максимальна сума кешбеку від партнерів залежить від умов пропозиції кожного з них. З детальним описом пропозицій можна ознайомитись у ПУМБ Online. Кількість пропозицій до вибору — необмежена.
Для підключення кешбеку необхідно обрати вкладку «Більше» ПУМБ Online, далі — «Кешбек» та вибрати бажані пропозиції.
Загальна сума накопичень за місяць складається з суми кешбеку від банку* та від партнерів. Тому радимо підключати обидва кешбеки, щоб отримати більше винагород. Мінімальна сума для виводу кешбеку — 100 грн. Утримується податок у розмірі 19,5%.
Більше про умови кешбеку за посиланням.
*Умови кешбеку є персональними та можуть відрізнятися у клієнтів банку.

Детально про акцію: https://news.finance.ua/ua/propozycii-p ... b-u-sichni
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 07:32

Assistant_Portal Непогано, аптеки та masterzoo у мене точно потрапляють
ksu
 
Повідомлень: 2
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ТАСКОМБАНК 1 ... 10, 11, 12
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 16:34
114 96397
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 січ, 2023 18:45
Assistant_Portal
Акції від ПриватБанку 1 ... 38, 39, 40
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 16:11
394 131858
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 січ, 2023 14:26
Assistant_Portal
Акції від Райффайзен Банк 1 ... 10, 11, 12
Assistant_Portal » Вів 05 вер, 2017 17:06
111 46821
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 січ, 2023 07:49
AVolkov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron