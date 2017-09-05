Акції від ПУМБ

Клієнтам банку доступний кешбек у розмірі 3% від суми покупки у аптеках:
Аптеки АНЦ
Аптеки Копійка
Аптеки ШAР@
Ліки можна замовити на сайті anc.ua, у мобільному застосунку або Viber-боті та сплатити під час отримання в аптеці. Будь ласка, зверніть увагу, що кешбек не нараховується при онлайн-оплаті.
ПУМБ, разом із партнером ETG.ua, пропонує 50 грн кешбеку за оплату рахунку за газ у мобільному застосунку ПУМБ Online через пошук постачальника у переліку партнерів.
Також нагадуємо про інші пропозиції партнерів банку:
Multiplex — 3% на всі квитки у кіно на сайті, в мобільному застосунку чи у касі (кешбек не нараховується за оплати у барі кінотеатру)
Moyo — 1% кешбеку на всі товари на сайті та у магазинах мережі
MasterZoo — 5% кешбеку на товари для домашніх улюбленців на сайті MasterZoo
Teahouse — 20% на купівлю чаю, кави, какао, посуду і подарунків на сайті Teahouse.ua
Flowers.ua — 15% кешбеку на замовлення у мобільному застосунку
Adonis — 3% кешбеку на всі послуги у багатопрофільному медичному центрі для дітей і дорослих
Yakaboo — 10% кешбеку на книжки та лімітовані подарункові сертифікати
Страхування — 10% кешбеку за оформлення Автоцивілки або Зеленої картки на сайті ПУМБ
BS-Partner — 5% кешбеку на техніку Bosch та Siemens
SAT.UA — 5% кешбеку на послуги перевезення вантажів
Максимальна сума кешбеку від партнерів залежить від умов пропозиції кожного з них. З детальним описом пропозицій можна ознайомитись у ПУМБ Online. Кількість пропозицій до вибору — необмежена.
Для підключення кешбеку необхідно обрати вкладку «Більше» ПУМБ Online, далі — «Кешбек» та вибрати бажані пропозиції.
Загальна сума накопичень за місяць складається з суми кешбеку від банку* та від партнерів. Тому радимо підключати обидва кешбеки, щоб отримати більше винагород. Мінімальна сума для виводу кешбеку — 100 грн. Утримується податок у розмірі 19,5%.
Більше про умови кешбеку за посиланням.
*Умови кешбеку є персональними та можуть відрізнятися у клієнтів банку.
Детально про акцію: https://news.finance.ua/ua/propozycii-p ... b-u-sichni