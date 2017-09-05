Акції від ПУМБ

RSS
Вів 22 лис, 2022 09:50

Тиждень вдячності: стартує акція Lifesavingmerch та Comfy

Соціальний проєкт «Ми однієї крові», ініційований ПУМБ, за допомогою замовлень патріотичного мерчу Lifesavingmerch збирає кошти на доставку крові в гарячі точки та закупівлю кровоспинних засобів для захисників України. А відтепер – ще й допомагає зігріти українців та подарувати їм таку необхідну для життя й роботи електроенергію.

Для цього Lifesavingmerch та ритейлер COMFY об’єдналися напередодні щорічного періоду розпродажів Black Friday. Втім, організатори акції пропонують замовникам мерчу не знижки, а подарунки-подяки, що стануть корисними для життя і роботи в наш непростий час.

Для участі в акції впродовж тижня з 21.11.2022 по 27.11.2022 зробіть замовлення речей та аксесуарів українських виробників з унікальним дизайном на одній із запропонованих сторінок та локацій.

Подробиці акції: https://news.finance.ua/ua/tyzhden-vdya ... h-ta-comfy
Assistant_Portal
Чет 12 січ, 2023 16:28

Пропозиції партнерського кешбеку ПУМБ у січні

Клієнтам банку доступний кешбек у розмірі 3% від суми покупки у аптеках:
Аптеки АНЦ
Аптеки Копійка
Аптеки ШAР@
Ліки можна замовити на сайті anc.ua, у мобільному застосунку або Viber-боті та сплатити під час отримання в аптеці. Будь ласка, зверніть увагу, що кешбек не нараховується при онлайн-оплаті.
ПУМБ, разом із партнером ETG.ua, пропонує 50 грн кешбеку за оплату рахунку за газ у мобільному застосунку ПУМБ Online через пошук постачальника у переліку партнерів.
Також нагадуємо про інші пропозиції партнерів банку:
Multiplex — 3% на всі квитки у кіно на сайті, в мобільному застосунку чи у касі (кешбек не нараховується за оплати у барі кінотеатру)
Moyo — 1% кешбеку на всі товари на сайті та у магазинах мережі
MasterZoo — 5% кешбеку на товари для домашніх улюбленців на сайті MasterZoo
Teahouse — 20% на купівлю чаю, кави, какао, посуду і подарунків на сайті Teahouse.ua
Flowers.ua — 15% кешбеку на замовлення у мобільному застосунку
Adonis — 3% кешбеку на всі послуги у багатопрофільному медичному центрі для дітей і дорослих
Yakaboo — 10% кешбеку на книжки та лімітовані подарункові сертифікати
Страхування — 10% кешбеку за оформлення Автоцивілки або Зеленої картки на сайті ПУМБ
BS-Partner — 5% кешбеку на техніку Bosch та Siemens
SAT.UA — 5% кешбеку на послуги перевезення вантажів
Максимальна сума кешбеку від партнерів залежить від умов пропозиції кожного з них. З детальним описом пропозицій можна ознайомитись у ПУМБ Online. Кількість пропозицій до вибору — необмежена.
Для підключення кешбеку необхідно обрати вкладку «Більше» ПУМБ Online, далі — «Кешбек» та вибрати бажані пропозиції.
Загальна сума накопичень за місяць складається з суми кешбеку від банку* та від партнерів. Тому радимо підключати обидва кешбеки, щоб отримати більше винагород. Мінімальна сума для виводу кешбеку — 100 грн. Утримується податок у розмірі 19,5%.
Більше про умови кешбеку за посиланням.
*Умови кешбеку є персональними та можуть відрізнятися у клієнтів банку.

Детально про акцію: https://news.finance.ua/ua/propozycii-p ... b-u-sichni
Assistant_Portal
Вів 31 січ, 2023 07:32

Assistant_Portal Непогано, аптеки та masterzoo у мене точно потрапляють
Пон 13 бер, 2023 16:04

ПУМБ розіграє 45 браслетів з Азовсталі серед вкладників депо

Аби відзначити незламність клієнтів ПУМБ, банк  розіграє 45 браслетів з Азовсталі серед вкладників депозиту «Сталевий».

В акції приймають участь усі вкладники, які у період акції (з 13.03.2023 по 18.04.2023) відкрили  депозит  «Сталевий» на суму від 10 тис. грн. Депозит «Сталевий» - класичний строковий вклад, із дохідністю до 16% річних у гривні. Клієнтам доступні різні строки розміщення під будь-які потреби – від 1 до 12 місяців з щомісячною виплатою відсотків та можливістю поповнення без обмежень. Депозит «Сталевий» можна відкрити як у мобільному застосунку ПУМБ Online, так і у будь-якому відділенні банку. Детальні умови депозиту доступні за посиланням: https://news.finance.ua/ua/pumb-rozihra ... u-stalevyy
Assistant_Portal
Пон 24 лип, 2023 15:07

Можливість виграти один з трьох iPhone 14

Скористайтеся шансом виграти один з трьох iPhone 14 від ПУМБ: долучайтеся до aкції «Перекази за номером телефону з Visa» та здійснюйте перекази коштів за номером телефону в мобільному застосунку ПУМБ Online. Грошові перекази можна здійснювати як на картку ПУМБ, так і на картку іншого банку.

Повні умови акції тут: https://news.finance.ua/ua/mozhlyvist-v ... onu-z-visa
Assistant_Portal
Чет 02 лис, 2023 12:17

Re: Акції від ПУМБ

Re: Акції від ПУМБ

ПУМБ оголошує старт акції для пенсіонерів «Пенсійну картку відкривай — телефон вигравай»

https://news.finance.ua/ua/pumb-oholosh ... n-vyhravay

з 2 листопада по 22 грудня 2023 року
Assistant_Portal
П'ят 01 бер, 2024 10:19

Акція «Весна з Ria» та ПУМБ: кешбеки за перекази

ПУМБ разом із партнером - міжнародною системою переказів Ria Money Transfer підготували чудовий подарунок усім клієнтам банка - можливість отримати кешбек 200 грн або 1000 грн за отримані грошові перекази у мобільному застосунку ПУМБ Online. Зверніть увагу, що один учасник може отримати обидва кешбеки.

Умови участі: з 1.03.2024 по 31.05.2024 отримуйте грошові перекази Ria Money Transfer у застосунку банка на суму від 50 USD/EUR. Розіграш кешбеків відбудеться у 3 етапи за допомогою сервісу random.org.

Більш детальна інформація за посиланням: https://news.finance.ua/ua/akciya-vesna ... a-perekazy
Assistant_Portal
Пон 02 вер, 2024 17:59

Розіграш 1 мільйону гривень від ПУМБ

ПУМБ — найбільший український банк із приватним капіталом долучився до державної програми «Національний кешбек». Банк одним із перших підтримав проєкт під патронатом Мінекономіки та став партнером програми. До того ж ПУМБ посилив ініціативу розіграшем 700 призів по 1000 грн та 3 зарядних станцій серед своїх клієнтів — учасників програми. Головний переможець отримає від банку 1 000 000 гривень!
Більше інформації та деталі акції тут: https://news.finance.ua/ua/rozihrash-1- ... omo_020924
Assistant_Portal
П'ят 14 бер, 2025 15:33

Акційний депозит “Дохідний Плюс” з підвищеними ставками

ПУМБ – надійний банк, який продовжує створювати привабливі умови для збереження та примноження коштів клієнтів. Для тих, хто цінує надійність і високу дохідність своїх заощаджень банк запустив акційний депозит "Дохідний ПЛЮС" у гривні. Це чудова можливість отримати підвищені відсотки без ризиків і тривалих термінів.

Переваги депозиту "Дохідний ПЛЮС"

Висока ставка у гривнях:
- 14% річних – на 3 місяці
- 15% річних – на 6 місяців
- Мінімальна сума вкладу – від 500 грн

Основні параметри:
- Депозит діє на “нові кошти”
- Без можливості поповнення
- Без дострокового зняття чи розірвання договору
- Без автопролонгації
- Виплата відсотків щомісяця

Більш детально про умови акції читайте за посиланням: https://news.finance.ua/ua/pumb-proponu ... y-stavkamy
Assistant_Portal
Чет 11 гру, 2025 17:10

Re: Акції від ПУМБ

Re: Акції від ПУМБ

Перекази з іноземних карт Visa на ПУМБ — лише 1,4%
https://news.finance.ua/ua/komisiyu-zny ... -lyshe-1-4
Пропозиція діє з 1 грудня 2025 року до 31 січня 2026 року
Assistant_Portal
