Додано: Чет 11 гру, 2025 17:27

Товариство, вчора зареєструвався. Алка несподівано заявила, що вже знає мене багато років, тому за рефералку від горіхів лише шкаралупа. Довго думав, що це за дата така, бо точно ніколи не мав із Алкою справи напряму (купляв ОВДП у Дії, але часовий період зовсім не б'ється). Виглядає так, що реєстрацію ФОП у податковій Алка сприймає як "дату знайомства".Оцінив роботу відомих "смузистів". Смузі явно зелене, я навіть підозрюю з чим... Після онбордингу половина інтерфейсу не працювала, поки не перезапустив застосунок - тоді виявилося, що він ще не прогнав усі екрани онбордингу. З формулюваннями та граматикою у банки дійсно біда.Після реєстрації, у сповіщеннях було повідомлення, що є шанс отримати RED 2.0, якщо заповнити анкету. Анкета вкотре запитала усі ті дані, що щойно були заповнені при реєстрації. Після цього, подзвонив скоринг, знову запитав усе те саме - ніби нормально поговорили і далі увесь день тиша. Це вже відмова чи треба чекати поки голова правління розгляне моє подання? У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?