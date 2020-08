Акції від Ідея Банку

Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:13

Ідея Банк інформує клієнтів-держателів карток Visa про неймовірні акційні пропозиції цього літа.Період дії зазначених акцій – до 15.08.2020, деталі – на сайті Visa• Море чи гори – вибирайте та подорожуйте зі знижкою!Отримайте 5% знижки на всі туристичні послуги по Україні та за кордоном від Join UP! To travelЗнижка надається в мережі агенцій Join UP! to travel за наявності картки Visa.• Бронюйте житло, створене для відпочинку!Отримайте до 15% знижки із Visa на всі готелі й ресторани мережі Reikartz Hotel GroupЗнижка надається за наявності картки Visa для оплати. Розмір знижки залежить від рівня картки.• Додайте неймовірний кешбек до неймовірних краєвидівЗаправляйтеся на АЗК Socar та отримуйте 5% кешбеку на бонусний рахунок програми Level під час оплати карткою Visa через застосунок Socar Play (можна завантажити в Apple Store та Google Pay).• Влаштуйте свій «сіті-брейк» у найближчі вихідні!Відпочивайте разом зі SkyUP Airlines в Одесі чи Львові!Спеціальна пропозиція тільки для держателів карток Visa передбачає переліт в обидва боки, ексклюзивне харчування на боту і проживання в готелі. Для придбання подорожі необхідно розрахуватися карткою Visa.Відкривайте Україну по-новому разом із картками Visa від Ідея Банку!