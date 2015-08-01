Акції від Ідея Банку

Ідея Банк пропонує своїм клієнтам-держателям карток Mastercard можливість отримати 100 грн за перше замовлення у застосунку сервісу доставки Glovo.
Як отримати знижку:
Завантажте додаток та зареєструйтеся Додайте картку Mastercard у розділ «Способи оплати» Оплатіть карткою перше замовлення на суму від 100 грн Гарантовано отримайте промокод на знижку 100 грн на наступне замовлення
Акція діє з 01.08 до 15.08.2020 на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
Пропозиція діє для користувачів Glovo, які зареєструвалися протягом періоду дії акції та оплатили замовлення карткою Mastercard. Детальніше – в Правилах акції нижче.
Гарантована знижка 100 грн від Mastercard і Glovo? Це реально!
Ідея Банк інформує своїх клієнтів-держателів карток Visa про акційну пропозицію. Придбавайте продукти у мережі магазинів «Молоко від фермера» на суму понад 500 гривень та отримайте знижку 10% при розрахунку карткою Visa. Мережа магазинів «Молоко від фермера» представлена у Києві, Ірпені, Одесі, Кривому Розі та Хмельницькому. Період дії акції 01.08-15.08.2020 Деталі – на сайті Visa Спробуй, як смачно! Відчуй, як вигідно!
Ідея Банк інформує клієнтів-держателів карток Visa про неймовірні акційні пропозиції цього літа. Період дії зазначених акцій – до 15.08.2020, деталі – на сайті Visa
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Ідея Банк інформує своїх клієнтів-держателів карток Visa про акційну пропозицію. Придбавайте продукти у мережі магазинів «Молоко від фермера» на суму понад 500 гривень та отримайте знижку 10% при розрахунку карткою Visa. Мережа магазинів «Молоко від фермера» представлена у Києві, Ірпені, Одесі, Кривому Розі та Хмельницькому. Період дії акції 01.08-15.08.2020 Спробуй, як смачно! Відчуй, як вигідно! https://www.visa.com.ua/uk_ua/visa-offers-and-perks/
Ідея Банк пропонує своїм клієнтам-держателям карток Mastercard можливість отримати 100 грн за перше замовлення у застосунку сервісу доставки Glovo.
Як отримати знижку:
Завантажте додаток та зареєструйтеся Додайте картку Mastercard у розділ «Способи оплати» Оплатіть карткою перше замовлення на суму від 100 грн Гарантовано отримайте промокод на знижку 100 грн на наступне замовлення
Теплі літні дні, приємні сонячні промені та чудова природа. Саме час завітати усією родиною на ВДНГ (Національний комплекс «Експоцентр України», м. Київ, пр-т. Глушкова,1), щоб провести активно час та насолодитися безцінними моментами із близькими.
Вигравайте комплексні квитки на розваги ВДНГ для всієї сім’ ї разом із Mastercard Більше.
Умови участі в акції: 1. Реєструйтесь у програмі https://bilshe.mastercard.ua/ та отримуйте бали за розрахунки картками Mastercard. 2. Обмінюйте 10 балів для реєстрації в акції. 3. Беріть участь у розіграші комплексних квитків на розваги ВДНГ.
Розіграш буде проходити у два етапи: 1. 18.08.2020 р. – 10 переможців (по два квитки для кожного переможця) 2. 17.09.2020 р. – 10 переможців (по два квитки для кожного переможця) Що більше разів ви обмінюєте бали на участь в акції, тим більші ваші шанси. Деталі на https://bilshe.mastercard.ua/
Комплексний квиток дає право на одноразове відвідування однією особою таких локацій ВДНГ:
Велопрокат Veliki.ua: 1 година прокату, 1 велосипед Прокат електротранспорту «Цитрус»: 15 хвилин, 1 вид транспорту (тільки маленький електротранспорт) Мотузковий парк Sky Park: 1 траса Парк гойдалок Kacheli: 1 вхідний квиток Сферичний кінотеатр Teleport360: 1 вхідний квиток у кіно Басейн Pirs39: 1 година (у будні дні) Тропічна ферма «Планета Метеликів»: 1 вхідний квиток Контактний зоопарк Animal Park: 1 вхідний квиток Батутна арена Kid City: 1 людина на 20 хвилин Лазертаг Ganz: 1 гра Трек радіокерованих автомоделей Eco Track: 1 людина на 10 хвилин Дитячий smart-майданчик «Лемурашник»: 1 людина на пів дня (у будні дні) Активувати квиток необхідно у касі кожної локації перед відвідуванням. Квиток дійсний 1 день з моменту його активації. Квиток дійсний до 30.09.2020 р.
Акція діє з 01.08.2020 до 15.09.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
Крім того, для кофмортних сімейних вихідних на ВДНХ Mastercard пропонує заощадити 10% на перебуванні автотранспорту на території комплексу. Для того, щоб скористатися пропозицією, потрібно: 1. Мати картку Mastercard 2. Відвідати ВДНГ 3. Замовити послугу перебування автотранспорту на території ВДНГ та розрахуватись за неї карткою Mastercard.
Плати онлайн карткою Mastercard, введи промо-код MASTERFS при оформленні замовлення на farfetch.com та отримай безкоштовну доставку.
Період дії пропозиції: до 31 березня 2021 року. Наявність пропозиції: онлайн-замовлення зі всього світу, діють обмеження на доставку. Для держателів таких карток Masterсard®: Gold, Platinum, World, World Black Edition, World Elite & Business.
Як скористатися пропозицією: Під час оформлення покупки на farfetch.com плати Mastercard і вводь промокод MASTERFS для безкоштовної доставки. Умови пропозиції: Farfetch створений для оспівування моди. Це місце, де зібрано вишукані колекції всесвітньо відомих брендів. Це майданчик, що поєднує поціновувачів високої моди, кураторів і творців з усього світу. Farfetch охоплює понад 700 бутиків та брендів і здійснює доставку в майже 190 країн. Зазирни в модний онлайн-всесвіт на farfetch.com • Держателі карток Mastercard можуть отримати безкоштовну доставку за промокодом MASTERFS. • Пропозиція діє лише на товари з повною ціною. https://www.farfetch.com/ua/terms-and-conditions/