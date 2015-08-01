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Акції від Ідея Банку

Акції від Ідея Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:12

Акція! Glovo та Mastercard

Ідея Банк пропонує своїм клієнтам-держателям карток Mastercard можливість отримати 100 грн за перше замовлення у застосунку сервісу доставки Glovo.

Як отримати знижку:

Завантажте додаток та зареєструйтеся
Додайте картку Mastercard у розділ «Способи оплати»
Оплатіть карткою перше замовлення на суму від 100 грн
Гарантовано отримайте промокод на знижку 100 грн на наступне замовлення


Акція діє з 01.08 до 15.08.2020 на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.

Пропозиція діє для користувачів Glovo, які зареєструвалися протягом періоду дії акції та оплатили замовлення карткою Mastercard. Детальніше – в Правилах акції нижче.

Гарантована знижка 100 грн від Mastercard і Glovo? Це реально!

https://ideabank.ua/uk/news/akciya-zava ... -otrimayte
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Повідомлень: 1444
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:12

Отримайте знижку 10% за покупки карткою Visa

Ідея Банк інформує своїх клієнтів-держателів карток Visa про акційну пропозицію.
Придбавайте продукти у мережі магазинів «Молоко від фермера» на суму понад 500 гривень та отримайте знижку 10% при розрахунку карткою Visa.
Мережа магазинів «Молоко від фермера» представлена у Києві, Ірпені, Одесі, Кривому Розі та Хмельницькому.
Період дії акції 01.08-15.08.2020
Деталі – на сайті Visa
Спробуй, як смачно! Відчуй, як вигідно!

https://ideabank.ua/uk/news/akciya-otri ... id-fermera
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Повідомлень: 1444
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:13

Неймовірне літо із картками Visa

Ідея Банк інформує клієнтів-держателів карток Visa про неймовірні акційні пропозиції цього літа.
Період дії зазначених акцій – до 15.08.2020, деталі – на сайті Visa

• Море чи гори – вибирайте та подорожуйте зі знижкою!
Отримайте 5% знижки на всі туристичні послуги по Україні та за кордоном від Join UP! To travel
Знижка надається в мережі агенцій Join UP! to travel за наявності картки Visa.

• Бронюйте житло, створене для відпочинку!
Отримайте до 15% знижки із Visa на всі готелі й ресторани мережі Reikartz Hotel Group
Знижка надається за наявності картки Visa для оплати. Розмір знижки залежить від рівня картки.

• Додайте неймовірний кешбек до неймовірних краєвидів
Заправляйтеся на АЗК Socar та отримуйте 5% кешбеку на бонусний рахунок програми Level під час оплати карткою Visa через застосунок Socar Play (можна завантажити в Apple Store та Google Pay).

• Влаштуйте свій «сіті-брейк» у найближчі вихідні!
Відпочивайте разом зі SkyUP Airlines в Одесі чи Львові!
Спеціальна пропозиція тільки для держателів карток Visa передбачає переліт в обидва боки, ексклюзивне харчування на боту і проживання в готелі. Для придбання подорожі необхідно розрахуватися карткою Visa.

Відкривайте Україну по-новому разом із картками Visa від Ідея Банку!

https://ideabank.ua/uk/news/akciya-neym ... deya-banku
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Повідомлень: 1444
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:28

Акція! Отримайте знижку 10% за покупки карткою Visa

Ідея Банк інформує своїх клієнтів-держателів карток Visa про акційну пропозицію.
Придбавайте продукти у мережі магазинів «Молоко від фермера» на суму понад 500 гривень та отримайте знижку 10% при розрахунку карткою Visa.
Мережа магазинів «Молоко від фермера» представлена у Києві, Ірпені, Одесі, Кривому Розі та Хмельницькому.
Період дії акції 01.08-15.08.2020
Спробуй, як смачно! Відчуй, як вигідно!
https://www.visa.com.ua/uk_ua/visa-offers-and-perks/
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Повідомлень: 1444
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:32

Акція! Завантажте додаток Glovo та оплатіть карткою

Ідея Банк пропонує своїм клієнтам-держателям карток Mastercard можливість отримати 100 грн за перше замовлення у застосунку сервісу доставки Glovo.

Як отримати знижку:

Завантажте додаток та зареєструйтеся
Додайте картку Mastercard у розділ «Способи оплати»
Оплатіть карткою перше замовлення на суму від 100 грн
Гарантовано отримайте промокод на знижку 100 грн на наступне замовлення


Акція діє з 01.08 до 15.08.2020 на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://cdn.ideabank.ua/sites/default/files/2020-07
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:35

Акція! Отримуйте від літа більше з Mastercard на ВДНГ

Теплі літні дні, приємні сонячні промені та чудова природа. Саме час завітати усією родиною на ВДНГ (Національний комплекс «Експоцентр України», м. Київ, пр-т. Глушкова,1), щоб провести активно час та насолодитися безцінними моментами із близькими.

Вигравайте комплексні квитки на розваги ВДНГ для всієї сім’ ї разом із Mastercard Більше.

Умови участі в акції:
1. Реєструйтесь у програмі https://bilshe.mastercard.ua/ та отримуйте бали за розрахунки картками Mastercard.
2. Обмінюйте 10 балів для реєстрації в акції.
3. Беріть участь у розіграші комплексних квитків на розваги ВДНГ.

Розіграш буде проходити у два етапи:
1. 18.08.2020 р. – 10 переможців (по два квитки для кожного переможця)
2. 17.09.2020 р. – 10 переможців (по два квитки для кожного переможця)
Що більше разів ви обмінюєте бали на участь в акції, тим більші ваші шанси.
Деталі на https://bilshe.mastercard.ua/

Комплексний квиток дає право на одноразове відвідування однією особою таких локацій ВДНГ:

Велопрокат Veliki.ua: 1 година прокату, 1 велосипед
Прокат електротранспорту «Цитрус»: 15 хвилин, 1 вид транспорту (тільки маленький електротранспорт)
Мотузковий парк Sky Park: 1 траса
Парк гойдалок Kacheli: 1 вхідний квиток
Сферичний кінотеатр Teleport360: 1 вхідний квиток у кіно
Басейн Pirs39: 1 година (у будні дні)
Тропічна ферма «Планета Метеликів»: 1 вхідний квиток
Контактний зоопарк Animal Park: 1 вхідний квиток
Батутна арена Kid City: 1 людина на 20 хвилин
Лазертаг Ganz: 1 гра
Трек радіокерованих автомоделей Eco Track: 1 людина на 10 хвилин
Дитячий smart-майданчик «Лемурашник»: 1 людина на пів дня (у будні дні)
Активувати квиток необхідно у касі кожної локації перед відвідуванням.
Квиток дійсний 1 день з моменту його активації.
Квиток дійсний до 30.09.2020 р.

Акція діє з 01.08.2020 до 15.09.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

Крім того, для кофмортних сімейних вихідних на ВДНХ Mastercard пропонує заощадити 10% на перебуванні автотранспорту на території комплексу. Для того, щоб скористатися пропозицією, потрібно:
1. Мати картку Mastercard
2. Відвідати ВДНГ
3. Замовити послугу перебування автотранспорту на території ВДНГ та розрахуватись за неї карткою Mastercard.

Пропозиція діє з 01.08.2020 до 31.10.2020 р. на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ).
https://www.mastercard.ua/uk-ua.html
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:38

Акції! Шалений шопінг на сайтах світових брендів зі знижками

Плати онлайн карткою Mastercard, введи промо-код MASTERFS при оформленні замовлення на farfetch.com та отримай безкоштовну доставку.

Період дії пропозиції: до 31 березня 2021 року.
Наявність пропозиції: онлайн-замовлення зі всього світу, діють обмеження на доставку.
Для держателів таких карток Masterсard®: Gold, Platinum, World, World Black Edition, World Elite & Business.

Як скористатися пропозицією:
Під час оформлення покупки на farfetch.com плати Mastercard і вводь промокод MASTERFS для безкоштовної доставки.
Умови пропозиції:
Farfetch створений для оспівування моди. Це місце, де зібрано вишукані колекції всесвітньо відомих брендів.
Це майданчик, що поєднує поціновувачів високої моди, кураторів і творців з усього світу.
Farfetch охоплює понад 700 бутиків та брендів і здійснює доставку в майже 190 країн.
Зазирни в модний онлайн-всесвіт на farfetch.com
• Держателі карток Mastercard можуть отримати безкоштовну доставку за промокодом MASTERFS.
• Пропозиція діє лише на товари з повною ціною.
https://www.farfetch.com/ua/terms-and-conditions/
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:56

Оплачуйте карткою Mastercard від Ідея Банку автобусні квитки

Ідея Банк інформує своїх клієнтів-держателів карток Mastercard про нову партнерську ацію спільно із сервісом BlaBlaCar та міжнародною платіжною системою Mastercard.
Із 10 серпня до 1 листопада клієнти можуть взяти участь у розіграші подарунків*.

Для цього потрібно:

Завітати на сервіс BlaBlaCar https://www.blablacar.com.ua/
Зайти у вкладку «Автобус» та ввести свій маршрут
Обрати маршрут та оплатити карткою MasterCard
Очікувати на розіграш подарунків*
Акція діє на території України за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України і території проведення ООС.
https://www.mastercard.ua/uk-ua.html
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