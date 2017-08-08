Акції від Ідея Банку

Ідея Банк запрошує держателів карток до участі в спільній із Mastercard® акції та отримати шанс виграти один із 50 фітнес-трекерів Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC - спеціальної версії фітнес-браслета, яка підтримує безконтактну оплату.
Умови участі:
реєструйся на bilshe.mastercard.ua плати карткою Mastercard® обмінюй 10 балів на участь у розіграші Більше оплат карткою Mastercard – більше балів і шансів на виграш.
Ідея Банк запрошує киян та гостей столиці до участі в культовому заході «Кураж Базар», що проходить в Національному експоцентрі України за адресою м. Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1, 19 павільйон.
Цими вихідними 10-11 жовтня 2020 року відвідайте Кураж та отримайте 15% знижки на вхідний квиток, розрахувавшись карткою Mastercard.
Як скористатися пропозицією:
З 10 по 11 жовтня завітати на Кураж. Сплатити за вхідний квиток карткою Mastercard та отримати 15% знижки. Деталі на сайті www.mastercard.ua
Ідея Банк запрошує клієнтів-держателів карток Visa, киян та гостей міста, взяти участь у маркетах Всі.Свої у жовтні.
Найочікуваніший маркет цієї осені! Маркет українського пальта 17–18 жовтня
100 українських виробників верхнього одягу займуть цілий поверх Десятинної, 12. У програмі: класичні моделі та трендовий оверсайз, пальта з кашеміру, шерсті та екошкіри, стримана колірна гама й кислотно-яскрава. Також на маркеті будуть представлені: взуття, сумки, білизна, прикраси та багато іншого теплого, комфортного та ідеального для цієї осені.
Дні українського пальта 17–18 жовтня обіцяють зробити вашу осінь ідеальною! Маркет кераміки 24–25 жовтня. Жовтневий маркет кераміки кличе в осінь.
Маркет кераміки 24–25 жовтня подарує справжню керамічну насолоду. Понад 30 українських брендів представлять свої вироби на Десятинній, 12. Буде багато керамічного посуду та декору, світильників, горщиків для квітів та інших домашніх радостей.