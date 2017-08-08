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Акції від Ідея Банку

Акції від Ідея Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:12

Отримайте шанс виграти фітнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band!

Ідея Банк запрошує держателів карток до участі в спільній із Mastercard® акції та отримати шанс виграти один із 50 фітнес-трекерів Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC - спеціальної версії фітнес-браслета, яка підтримує безконтактну оплату.

Умови участі:

реєструйся на bilshe.mastercard.ua
плати карткою Mastercard®
обмінюй 10 балів на участь у розіграші
Більше оплат карткою Mastercard – більше балів і шансів на виграш.

Рухайся більше, плати швидше!

Акція триває із 07 жовтня до 15 листопада 2020 року на всій території України, за винятком території проведення ООС та тимчасово окупованої території.
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-idey ... ns-vigrati
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:44

Розраховуйтеся карткою Mastercard на «Кураж Базар»

Ідея Банк запрошує киян та гостей столиці до участі в культовому заході «Кураж Базар», що проходить в Національному експоцентрі України за адресою м. Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1, 19 павільйон.

Цими вихідними 10-11 жовтня 2020 року відвідайте Кураж та отримайте 15% знижки на вхідний квиток, розрахувавшись карткою Mastercard.

Як скористатися пропозицією:

З 10 по 11 жовтня завітати на Кураж.
Сплатити за вхідний квиток карткою Mastercard та отримати 15% знижки.
Деталі на сайті www.mastercard.ua

Участь у акції можуть взяти усі клієнти, держателі карток Masterсard, які розраховуються карткою Mastercard та безконтактно карткою Mastercard у NFC-гаманці (Apple Pay, Google Pay, NFC-гаманці українських банків).
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-rozr ... razh-bazar
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Повідомлень: 1535
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:48

Акції! Найкращі вихідні у жовтні на Всі.Свої

Ідея Банк запрошує клієнтів-держателів карток Visa, киян та гостей міста, взяти участь у маркетах Всі.Свої у жовтні.

Найочікуваніший маркет цієї осені! Маркет українського пальта 17–18 жовтня

100 українських виробників верхнього одягу займуть цілий поверх Десятинної, 12.
У програмі: класичні моделі та трендовий оверсайз, пальта з кашеміру, шерсті та екошкіри, стримана колірна гама й кислотно-яскрава.
Також на маркеті будуть представлені: взуття, сумки, білизна, прикраси та багато іншого теплого, комфортного та ідеального для цієї осені.

Дні українського пальта 17–18 жовтня обіцяють зробити вашу осінь ідеальною!
Маркет кераміки 24–25 жовтня. Жовтневий маркет кераміки кличе в осінь.

Маркет кераміки 24–25 жовтня подарує справжню керамічну насолоду. Понад 30 українських брендів представлять свої вироби на Десятинній, 12. Буде багато керамічного посуду та декору, світильників, горщиків для квітів та інших домашніх радостей.

Всі Свої. дотримуються рекомендованих заходів безпеки від МОЗ, щоб перебування на маркеті було максимально безпечним:
https://ideabank.ua/uk/news/akcii-naykr ... deya-banku
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:49

Акція! Подаруйте незабутній час рідним.

Ідея Банк пропонує клієнтам-держателям карток Mastercard взяти участь у спеціальній пропозиції від платформи Mastercard.Більше.

Для участі в акції:

Зареєструватися / бути зареєстрованим на https://bilshe.mastercard.ua/
Замовляйте спеціальну пропозицію по 0 балів
Платіть карткою Mastercard в інтернеті - чим більше транзакцій, тим більше шансів на виграш
Вигравайте один з трьох Apple Watch 5 або відпочинок для всієї родини в гірському шале
Період промо: 12.10.2020 – 01.12.2020 включно
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-poda ... dbilshe-ta
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Повідомлень: 1535
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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