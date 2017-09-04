Акції від Ідея Банку

Ідея Банк запрошує держателів карток до участі в спільній із Mastercard® акції та отримати шанс виграти один із 50 фітнес-трекерів Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC - спеціальної версії фітнес-браслета, яка підтримує безконтактну оплату.
Умови участі:
реєструйся на bilshe.mastercard.ua плати карткою Mastercard® обмінюй 10 балів на участь у розіграші Більше оплат карткою Mastercard – більше балів і шансів на виграш.
Ідея Банк запрошує киян та гостей столиці до участі в культовому заході «Кураж Базар», що проходить в Національному експоцентрі України за адресою м. Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1, 19 павільйон.
Цими вихідними 10-11 жовтня 2020 року відвідайте Кураж та отримайте 15% знижки на вхідний квиток, розрахувавшись карткою Mastercard.
Як скористатися пропозицією:
З 10 по 11 жовтня завітати на Кураж. Сплатити за вхідний квиток карткою Mastercard та отримати 15% знижки. Деталі на сайті www.mastercard.ua
Ідея Банк запрошує клієнтів-держателів карток Visa, киян та гостей міста, взяти участь у маркетах Всі.Свої у жовтні.
Найочікуваніший маркет цієї осені! Маркет українського пальта 17–18 жовтня
100 українських виробників верхнього одягу займуть цілий поверх Десятинної, 12. У програмі: класичні моделі та трендовий оверсайз, пальта з кашеміру, шерсті та екошкіри, стримана колірна гама й кислотно-яскрава. Також на маркеті будуть представлені: взуття, сумки, білизна, прикраси та багато іншого теплого, комфортного та ідеального для цієї осені.
Дні українського пальта 17–18 жовтня обіцяють зробити вашу осінь ідеальною! Маркет кераміки 24–25 жовтня. Жовтневий маркет кераміки кличе в осінь.
Маркет кераміки 24–25 жовтня подарує справжню керамічну насолоду. Понад 30 українських брендів представлять свої вироби на Десятинній, 12. Буде багато керамічного посуду та декору, світильників, горщиків для квітів та інших домашніх радостей.
Ідея Банк запрошує своїх клієнтів-держателів карток Mastercard скористатися пропозицією та отримати 15%-знижку при покупці на Lamoda.ua, заплативши онлайн карткою Mastercard по помокоду EXTRA 15. Для отримання знижки необхідно: зайти на сайт lamoda.ua встановити фільтр «Тільки товари Lamoda» вибрати товари і додати їх до кошика під час оформлення замовлення ввести промо-код EXTRA15 в полі «Промокод», натиснути «Застосувати» вибрати спосіб оплати замовлення онлайн карткою Mastercard® і ввести дані для доставки
Ідея Банк оголошує про старт 22 жовтня акції для держателів кредитних карток. Клієнтів банку, які можуть взяти учать в акції, банк проінформує, відправивши повідомлення в Viber, SMS або по телефону (IVR) із зазначенням номеру картки, яка візьме участь в акції. Суть пропозиції: Відсутня комісія за зняття готівки за рахунок кредитних коштів із кредитних карток Ідея Банку (як це передбачено чинними тарифами відповідно до умов Договору) Строк дії пропозиції: 22 жовтня - 30 листопада 2020 року включно. Користуйтеся можливістю зробити важливі осінні покупки готівкою, там де це потрібно та зручно! https://ideabank.ua/uk/news/akciya-viln ... kh-pokupok
Ідея Банк оголошує про старт 22 жовтня акції для держателів кредитних карток. Клієнтів банку, які можуть взяти учать в акції, банк інформує, відправивши повідомлення в Viber, SMS або по телефону (IVR) із зазначенням номеру картки, яка візьме участь в акції. Суть пропозиції: Для участі в акції необхідно здійснити кредиткою щонайменше 10 оплат у магазинах та/або в мережі Інтернет за рахунок кредитних коштів. Для того, щоб отримати максимальний кешбек, потрібно розрахуватися кредитними коштами на картці – від 50 разів і більше. 3агалом нарахування відбуватимуться:
10-19 оплат карткою – Cash-back 10% 20-29 оплат карткою – Cash-back 20% 30-39 оплат карткою – Cash-back 30% 40-49 оплат карткою – Cash-back 40% 50 шт. і більше оплат карткою – Cash-back 50% Максимальний Cash-back – 1000 грн (до оподаткування). Строк дії пропозиції: 22 жовтня - 30 листопада 2020 року включно. https://ideabank.ua/uk/news/akciya-maks ... -ce-realno